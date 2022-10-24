«Замороженная» в Испании яхта российского олигарха внезапно сменила верфь и название — Reuters Сегодня 17:44 — Фондовый рынок

Испанские власти переместили и переименовали «замороженную» яхту российского олигарха Сергея Чемезова («Ростех»). Место дислокации и название яхты изменились после того, как представители Чемезова перестали платить за содержание судна.

О перемещении судна сообщил Reuters источник в министерстве транспорта Испании. Это значит, что яхта могла быть продана, однако официальных подтверждений этому нет.

Уточняется, что яхта Чемезова Valerie теперь называется Meridian A. Это подтверждают и фотографии судна: название Meridian A теперь написано на корме яхты, а металлические бирки с прежним именем Valerie исчезли.

Судно подпало под «замораживание» в марте из-за того, что Чемезов попал под санкции ЕС. При этом «замораживание» обычно означает, что судно нельзя не только использовать, но и продавать.

Однако платежи за ремонт корабля на верфи MB92 прекратились вскоре после приказа о замораживании, сообщил источник в министерстве транспорта. Он добавил, что представители MB92 попросили власти переместить корабль, чтобы можно было использовать его причал. О причинах переименования судна неизвестно.

Юрист британской фирмы Jaffa & Co, специализирующейся на яхтах, Джеймс Джаффа считает, что владельцы арестованных лодок «стоят перед трудным вопросом», когда речь идет о расходах на техническое обслуживание. В Испании, где уже заморожено шесть российских судов, эксплуатационные расходы по-прежнему несут их владельцы.

Чемезов находится под санкциями ЕС и США с 2014 года из-за аннексии Крыма россией. Он также фигурировал в санкциях, введенных Австралией в марте из-за вторжения россии в Украину.

85-метровая (279 футов) яхта, стоимость которой составляет 140 млн долларов, формально принадлежит падчерице Чемезова Анастасии Игнатовой. В список санкций Европейского Союза она была добавлена в апреле.

Обозреватель По материалам:

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