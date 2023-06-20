Заммэра Чернигова приобрел трансформатор для ТЭЦ дороже на 30 млн – СБУ — Finance.ua
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Заммэра Чернигова приобрел трансформатор для ТЭЦ дороже на 30 млн – СБУ

Криминал
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Заммэра Чернигова приобрел трансформатор для ТЭЦ дороже на 30 млн – СБУ
Заммэра Чернигова приобрел трансформатор для ТЭЦ дороже на 30 млн – СБУ
Служба безопасности Украины сообщила о подозрении в масштабной коррупции заместителю Черниговского городского головы по деятельности исполнительных органов совета.
Об этом сообщается на сайте СБУ.
По материалам дела, чиновник организовал схему присвоения бюджетных денег на закупке нового трансформатора для местной ТЭЦ, которая была повреждена в результате российских обстрелов весной 2022 года.
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Уже в июле оборудование было приобретено по стоимости, которая вдвое превышала рыночную. При этом ущерб государству достиг более 30 млн грн.
Эта сумма подтверждена инициированными Службой безопасности судебно-товароведческой и судебно-экономической экспертизами, проводимыми Киевским научно-исследовательским институтом судебных экспертиз.
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Для реализации сделки фигурант скоординировал свои преступные действия с руководством компании-поставщика.
На основании собранных улик следователи Службы безопасности сообщили чиновнику о подозрении по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление властью или служебным положением).
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В настоящее время ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, с альтернативой залога в размере 32 млн грн.
Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления. Злоумышленнику грозит до 6 лет тюрьмы.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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