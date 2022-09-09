Заместитель главы ФРС: криптовалютный рынок имеет те же риски, что и традиционные рынки — Finance.ua
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Заместитель главы ФРС: криптовалютный рынок имеет те же риски, что и традиционные рынки

Финтех и Карты
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Заместитель главы ФРС: криптовалютный рынок имеет те же риски, что и традиционные рынки
Заместитель главы ФРС: криптовалютный рынок имеет те же риски, что и традиционные рынки
Криптовалютный рынок имеет те же риски, что и традиционные рынки, но в ряде вопросов он требует особых регулирующих решений.
Такое мнение высказала глава ФРС Лаэль Брейнард в своем выступлении на ежегодной конференции «Clearing House and Bank Policy Institute».
«Мы видели, что криптофинансовой системе присущи все риски, знакомые нам из традиционных финансов. Но учитывая уникальные характеристики криптовалют, необходимо установить четкие меры регулирования» — сказала Лаэль Брейнард.
Ссылаясь на крах алгоритмического стейблкоина TerraUSD (UST) в мае, который оценивался примерно в $60 млрд, Брейнард в своем выступлении еще раз отметила риски стейблкоинов.
Допуская, что в будущем частный сектор создаст еще много похожих токенов, она заявила, что Федеральная резервная система США продолжает изучать вопрос, следует ли ФРС США выпускать свою цифровую валюту центрального банка (CBDC).
Стабильные монеты — это одна из областей, которая, по-моему, имеет наибольший потенциал риска, если не регулируется должным образом, и, конечно, эти риски могут легко распространиться на финансовую систему ввиду функциональной природы стабильных монет.

Стейблкойны: аналог доллара или даже лучше?

По материалам:
cryptomisto
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