Замедление инфляции в еврозоне создает проблемы для ЕЦБ — Finance.ua

НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ Замедление инфляции в еврозоне создает проблемы для ЕЦБ Сегодня 15:04

На прошлой неделе вышли данные о темпах ценового роста в еврозоне. Инфляция впервые за последние 2 квартала замедлилась до 9,2% в годовом исчислении. Необходимо понимать, что данный показатель сократился исключительно благодаря аномально теплой погоде. Запасы газа в ЕС не снижаются вот уже 3 недели подряд, что привело к падению стоимости энергоресурсов. Если бы зима была более суровой, экономическая ситуация в еврозоне носила бы кардинально иной характер.

Так как никаких заслуг регулятора в снижении инфляции нет, то и причин менять проводимую им денежно-кредитную политику тоже. Об этом сообщает аналитик RoboForex Андрей Гойлов.

Инфляция в еврозоне (%). Источник: tradingeconomics.com

ЕЦБ, по всей видимости, на следующем заседании повысит учетную ставку на 0,50%. Кроме того, европейский регулятор начнет сокращать свой баланс с существенным отставанием от ФРС США. Федрезерв за прошлый год уже изъял из финансовой системы 400 млрд долларов США. Судя по темпам данного процесса, в 2023 году он едва ли сможет сократить свой баланс более чем на 1 трлн долларов. Когда во многих странах мира назревает экономическая рецессия, ведение «жесткой» монетарной политики окажется губительным и для бизнеса, и для рынка труда.

Баланс ФРС США (трлн долларов США). Источник: tradingeconomics.com

В этот четверг выйдут данные по инфляции в США. Вероятно, они так же, как в еврозоне, продемонстрируют падение. Причины будут теми же — удешевление энергоносителей. На основе такой статистики ФРС сможет продолжить свою политику повышения учетной ставки и сокращения баланса. Если проводить аналогии с инфляционным кризисом 1970-х годов, регулятор сейчас получает лишь «передышку», а все более масштабные «вызовы» еще впереди.

В этот период фондовый рынок будет находиться под постоянным давлением, поэтому большим спросом станут пользоваться государственные облигации. Из-за разницы учетных ставок ФРС и ЕЦБ привлекательность бондов в долларах США для инвесторов окажется выше. По этой причине в долгосрочной перспективе евро останется более слабой валютой по отношению к американскому доллару.

RoboForex По материалам:

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