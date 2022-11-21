Замедление экономики и рост цен на энергоносители: глава МВФ предупредила об ухудшении ситуации в 2023-м — Finance.ua

Замедление экономики и рост цен на энергоносители: глава МВФ предупредила об ухудшении ситуации в 2023-м Сегодня 12:45 — Мир

Глава МВФ Кристалина Георгиева, Фото: apnews.com

Пандемия и война в Украине вызвали замедление экономического роста и резкий рост цен на энергоносители. Глава МВФ Кристалина Георгиева прогнозирует, что в следующем году ситуация только усугубится.

Об этом она заявила на саммите АТЭС.

«Что касается 2023 года, мы должны признать, что нас ждут более тяжелые времена. Худшее еще впереди», — сказала она.

Как отметила Георгиева, пандемия вызвала необратимую потерю экономического производства, равную 5,3% мирового ВВП. В Азии — очень интегрированном регионе — этот показатель был еще выше, потеря 9% ВВП. Кроме того, война в Украине повлекла за собой колоссальный шок цен на энергоносители.

Читайте также Когда Украина получит кредитную программу МВФ: прогноз НБУ

Совокупно эти два события привели к резкому замедлению глобального роста с 6,1% в 2021 году до 3,1% в 2022 году. Они также вызвали высокую инфляцию, высокий уровень растущего долга и усиление неравенства во многих странах, заявила глава МВФ.

«Иными словами, мы наблюдаем глубокий сдвиг: от мира, относительно предсказуемого, с соблюдением международных норм, низкой инфляцией и низкими процентными ставками у более изменчивому, неопределенному и фрагментированному миру, особенно с точки зрения торговли, с высокой инфляцией и высокими процентными ставками», — сказала глава МВФ.

По ее словам, в целом мир сталкивается с более мрачным экономическим горизонтом, и преобладают риски ухудшения ситуации. Риск инфляции представляет собой явную и реальную опасность, и ее устранение должно стать первоочередной задачей. В противном случае это вызывает дестабилизацию и больше всего ударит по неимущим.

МВФ прогнозирует, что глобальный рост снизится до 2,7% в следующем году. При этом, по крайней мере, треть мира окажется в рецессии. Три основных двигателя глобального роста — США, Китай и Европа — одновременно замедляют темпы роста, и это бьет по экспорту развивающихся рынков.

Все это делает 2023 год намного сложнее для политиков, чем 2020 год, отметила глава МВФ. Тогда политики преследовали одну общую цель: поддержать экономику, а это означало, что денежно-кредитная политика и налогово-бюджетная политика двигались в одном направлении. Теперь налогово-бюджетная политика должна применяться очень осторожно, чтобы нацелить ее на уязвимые части экономики, но не подрывая при этом денежно-кредитную политику и борьбу с инфляцией.

«Иными словами, при денежно-кредитной политике, нажимающей на тормоза, налогово-бюджетная политика не должна нажимать на педаль акселератора», — сказала Георгиева.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.