Замедление экономики и рост цен на энергоносители: глава МВФ предупредила об ухудшении ситуации в 2023-м — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Замедление экономики и рост цен на энергоносители: глава МВФ предупредила об ухудшении ситуации в 2023-м

Мир
29
Глава МВФ Кристалина Георгиева
Глава МВФ Кристалина Георгиева, Фото: apnews.com
Пандемия и война в Украине вызвали замедление экономического роста и резкий рост цен на энергоносители. Глава МВФ Кристалина Георгиева прогнозирует, что в следующем году ситуация только усугубится.
Об этом она заявила на саммите АТЭС.
«Что касается 2023 года, мы должны признать, что нас ждут более тяжелые времена. Худшее еще впереди», — сказала она.
Как отметила Георгиева, пандемия вызвала необратимую потерю экономического производства, равную 5,3% мирового ВВП. В Азии — очень интегрированном регионе — этот показатель был еще выше, потеря 9% ВВП. Кроме того, война в Украине повлекла за собой колоссальный шок цен на энергоносители.
Читайте также
Совокупно эти два события привели к резкому замедлению глобального роста с 6,1% в 2021 году до 3,1% в 2022 году. Они также вызвали высокую инфляцию, высокий уровень растущего долга и усиление неравенства во многих странах, заявила глава МВФ.
«Иными словами, мы наблюдаем глубокий сдвиг: от мира, относительно предсказуемого, с соблюдением международных норм, низкой инфляцией и низкими процентными ставками у более изменчивому, неопределенному и фрагментированному миру, особенно с точки зрения торговли, с высокой инфляцией и высокими процентными ставками», — сказала глава МВФ.
По ее словам, в целом мир сталкивается с более мрачным экономическим горизонтом, и преобладают риски ухудшения ситуации. Риск инфляции представляет собой явную и реальную опасность, и ее устранение должно стать первоочередной задачей. В противном случае это вызывает дестабилизацию и больше всего ударит по неимущим.
Место для вашей рекламы
МВФ прогнозирует, что глобальный рост снизится до 2,7% в следующем году. При этом, по крайней мере, треть мира окажется в рецессии. Три основных двигателя глобального роста — США, Китай и Европа — одновременно замедляют темпы роста, и это бьет по экспорту развивающихся рынков.
Все это делает 2023 год намного сложнее для политиков, чем 2020 год, отметила глава МВФ. Тогда политики преследовали одну общую цель: поддержать экономику, а это означало, что денежно-кредитная политика и налогово-бюджетная политика двигались в одном направлении. Теперь налогово-бюджетная политика должна применяться очень осторожно, чтобы нацелить ее на уязвимые части экономики, но не подрывая при этом денежно-кредитную политику и борьбу с инфляцией.
«Иными словами, при денежно-кредитной политике, нажимающей на тормоза, налогово-бюджетная политика не должна нажимать на педаль акселератора», — сказала Георгиева.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
РБК-Україна
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.