Закупка барабанов в укрытие: РГА досрочно расторгла договор — Finance.ua

Закупка барабанов в укрытие: РГА досрочно расторгла договор Сегодня 19:29 — Казна и Политика

Закупка барабанов в укрытие: РГА досрочно расторгла договор

Днепровская районная государственная администрация расторгла договор на закупку 306 барабанов для киевских укрытий.

Об этом сообщается на странице РГА в социальной сети Facebook.

Глава администрации Павел Бабий заявил, что инициировал служебное расследование из-за общественного резонанса и огласки в СМИ по закупке барабанов, овощерезок и сковородок.

Он добавил, что будет создана комиссия для проверки обоснованности и целесообразности проведения данных закупок.

«Хочу подчеркнуть, что средства из бюджета города Киева и государства на приобретение барабанов не были потрачены. А также досрочно расторгнут договор на закупку музыкальных инструментов (барабанов разных диаметров) в количестве 306 штук», — добавил он.

Справка Finance.ua:

на днях стало известно, что Днепровская РГА хочет закупить для укрытий столицы барабаны из натуральной кожи стоимостью почти 900 тысяч гривен;

целью этой покупки назвали «психологическую разгрузку детей в укрытиях во время воздушных тревог»;

также в сети появилась информация о закупке электрических сковородок за 1 200 000 гривен и электрических овощерезок за 130 000 гривен.

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УНІАН По материалам:

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