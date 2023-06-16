Закупка барабанов в укрытие: РГА досрочно расторгла договор — Finance.ua

Закупка барабанов в укрытие: РГА досрочно расторгла договор
Днепровская районная государственная администрация расторгла договор на закупку 306 барабанов для киевских укрытий.
Об этом сообщается на странице РГА в социальной сети Facebook.
Глава администрации Павел Бабий заявил, что инициировал служебное расследование из-за общественного резонанса и огласки в СМИ по закупке барабанов, овощерезок и сковородок.
Читайте также: Есть минутка? Опрос от Finance.ua
Он добавил, что будет создана комиссия для проверки обоснованности и целесообразности проведения данных закупок.
«Хочу подчеркнуть, что средства из бюджета города Киева и государства на приобретение барабанов не были потрачены. А также досрочно расторгнут договор на закупку музыкальных инструментов (барабанов разных диаметров) в количестве 306 штук», — добавил он.
Справка Finance.ua:
- на днях стало известно, что Днепровская РГА хочет закупить для укрытий столицы барабаны из натуральной кожи стоимостью почти 900 тысяч гривен;
- целью этой покупки назвали «психологическую разгрузку детей в укрытиях во время воздушных тревог»;
- также в сети появилась информация о закупке электрических сковородок за 1 200 000 гривен и электрических овощерезок за 130 000 гривен.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
Поделиться новостью