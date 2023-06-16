Закупка барабанов в укрытие: РГА досрочно расторгла договор — Finance.ua
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Закупка барабанов в укрытие: РГА досрочно расторгла договор

Казна и Политика
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Закупка барабанов в укрытие: РГА досрочно расторгла договор
Закупка барабанов в укрытие: РГА досрочно расторгла договор
Днепровская районная государственная администрация расторгла договор на закупку 306 барабанов для киевских укрытий.
Об этом сообщается на странице РГА в социальной сети Facebook.
Глава администрации Павел Бабий заявил, что инициировал служебное расследование из-за общественного резонанса и огласки в СМИ по закупке барабанов, овощерезок и сковородок.
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Он добавил, что будет создана комиссия для проверки обоснованности и целесообразности проведения данных закупок.
«Хочу подчеркнуть, что средства из бюджета города Киева и государства на приобретение барабанов не были потрачены. А также досрочно расторгнут договор на закупку музыкальных инструментов (барабанов разных диаметров) в количестве 306 штук», — добавил он.

Справка Finance.ua:

  • на днях стало известно, что Днепровская РГА хочет закупить для укрытий столицы барабаны из натуральной кожи стоимостью почти 900 тысяч гривен;
  • целью этой покупки назвали «психологическую разгрузку детей в укрытиях во время воздушных тревог»;
  • также в сети появилась информация о закупке электрических сковородок за 1 200 000 гривен и электрических овощерезок за 130 000 гривен.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
УНІАН
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