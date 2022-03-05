Законы военного времени: комитет Рады принял решение об усилении наказания за преступления — Finance.ua

Законы военного времени: комитет Рады принял решение об усилении наказания за преступления

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Законы военного времени: комитет Рады принял решение об усилении наказания за преступления, lexinform.com.ua

Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности принял решения касательно законопроектов, усиливающих ответственность за преступления в военное время.

Об этом информируют на сайте парламента

Отмечается, что на заседаниях 2 и 3 марта 2022 года правоохранительный комитет рассмотрел и единогласно принял решение о ряде неотложных законопроектов, относящихся к его предметам ведения.

Подавляющее большинство этих законопроектов были приняты Верховной Радой за основу и в целом на заседании 3 марта 2022 года.

Сообщается, что эти законы усилят ответственность за совершение преступлений в военное время, обеспечат бесперебойное функционирование судебной системы, позволят судам и органам прокуратуры должным образом проводить документирование военных преступлений РФ, что позволит Украине в дальнейшем обратиться в международные трибуналы и международные суды.

Отмечается, что законопроект (регистр. 7116) предусматривает, что в санкциях статей 111 (государственная измена) и 113 (диверсия) УК Украины устанавливается максимальное наказание в условиях военного положения, а именно в виде лишения свободы сроком на пятнадцать лет или пожизненное лишение свободы с обязательной конфискацией всего имущества преступника. Также предусмотрен запрет на любую амнистию к лицам, совершившим государственную измену и диверсию.

Законопроект (регистр. 7124) ужесточает наказание за присвоение чужого имущества на поле боя или использование трагических обстоятельств, боевых действий для собственной наживы путем грабежа людей, в том числе убитых или раненых. В частности, за совершение кражи, грабежа, разбоя, вымогательства или присвоения (расходования) имущества в условиях военного положения предусматривается наказание от 5 до 15 лет лишения свободы в зависимости от тяжести совершенного преступления. Также за совершение мародерства на поле боя лицо будет наказано на срок от 5 до 10 лет лишения свободы.

Принято решение и по проекту Закона (регистр. № 7118), которым совершенствуется уголовное процессуальное законодательство, действующее в условиях военного положения. Так, в случае возникновения объективной невозможности судом осуществлять свои полномочия руководителю соответствующей прокуратуры предоставляются некоторые полномочия следственного судьи по обеспечению проведения досудебного расследования, продлению сроков, а также избранию меры пресечения в виде содержания под стражей сроком до 30 суток по определенным статьям, тесно связанных с совершением военных преступлений.

Законопроектом (регистр. 7120) был нормирован порядок выдачи и возврата огнестрельного оружия и боеприпасов гражданскому населению для защиты страны в военное время и предусмотрено, что гражданские лица не несут ответственности за применение огнестрельного оружия против лиц, осуществляющих вооруженную агрессию против Украины. Кроме того, предоставлена возможность гражданам Украины участвовать в отпоре и сдерживании вооруженной агрессии Российской Федерации и/или других государств, применяя собственное наградное оружие, спортивное оружие (пистолеты, револьверы, винтовки, гладкоствольные ружья), охотничье нарезное, гладкоствольное или комбинированное оружие и боеприпасы к нему.

Также парламент поддержал законопроекты (регистр. 5143 и регистр. 5144), которыми фактически ввел основания для юридической ответственности и ограничений, для тех граждан Украины, которые ведут коллаборационистскую деятельность. В частности, законопроектами устанавливается уголовная ответственность за публичное отрицание гражданином Украины ведения вооруженной агрессии против Украины, установления и утверждения временной оккупации части территории Украины или публичные призывы к сотрудничеству с государством-агрессором и его органами.

В дополнение к этому комплексу мер Верховная Рада приняла законопроект (регистр. 5102), основная цель которого — противодействие средствам уголовно-правового характера враждебным информационным воздействиям в условиях продолжающейся войны Российской Федерации с Украиной.

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