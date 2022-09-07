Законопроект об упрощении продажи земли для личного хозяйства прошел первое чтение — Finance.ua

Законопроект об упрощении продажи земли для личного хозяйства прошел первое чтение Сегодня 14:30 — Аграрный рынок

Законопроект об упрощении продажи земли для личного хозяйства прошел первое чтение

Верховная Рада приняла за основу законопроект № 7532, предусматривающий упрощение условий покупки земельных участков для ведения садоводства и личного крестьянского хозяйства.

Об этом заявил глава Комитета ВР по вопросам аграрной и земельной политики Александр Гайду.

«Продовольственная безопасность украинских семей — приоритет сегодня. В этом деле мы должны использовать все возможности. В частности, и упрощать условия покупки участков. Те украинцы, у которых есть потребность и возможности, смогут самостоятельно обработать огород, построить помещение для содержания небольшого скота, посадить сад», — отметил Гайду.

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По его словам, законопроект предусматривает упрощение процедуры покупки земельных участков до 25 соток для садоводства и до 2 га для ведения крестьянского хозяйства. В частности, это касается урегулирования процедуры проверки нотариусом приобретателей таких участков, которая может стоить до 10 тысяч гривен и занимать до 2 недель времени.

Гайду добавил, что документ важен для переселенцев, которые смогут по упрощенной процедуре покупать участки в более безопасных регионах страны, чтобы выращивать продукцию для своих нужд, сеять, обустроить садовые дома для работы и сезонного проживания.

«За второе полугодие 2021 года продали более 31 тыс. участков до 2 га для ведения личного крестьянского хозяйства. Это означает, что спрос есть. А из-за войны и перемещения людей он будет расти. Поэтому нужно совершенствовать земельные отношения и делать все возможное для поддержки людей», — резюмировал председатель комитета.

Укрінформ По материалам:

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