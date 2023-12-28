Законопроект о мобилизации содержит нормы, прямо противоречащие Конституции — Лубинец
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что законопроект о мобилизации содержит ряд норм, прямо противоречащих Конституции Украины.
Соответствующее заявление Лубинец сделал в эфире национального телемарафона.
По его словам, речь идет об ограничениях, которые законопроектом предлагается вводить в отношении уклоняющихся от мобилизации.
Напомним, уклонистам хотят запретить проведение операций с движимым и недвижимым имуществом, управление личным транспортом и использование денежных средств.
«Это прямая норма Конституции: человек не может быть ограничен в своих правах. Если человек официально владеет, например, домом, то не можем мы на уровне закона запретить ему продать этот дом или купить другой. Это будет прямо противоречить Конституции», — сказал Лубинец.
Он добавил, что действительно существует норма, прямо позволяющая ограничивать права в условиях военного положения. Но права людей не могут быть ограничены полностью.
Лубинец считает, что Украине нельзя превращаться в российскую федерацию, борьбу против которой она ведет.
Справка Finance.ua:
- 25 декабря Кабинет Министров внес в Верховную Раду законопроект № 10 378, которым предлагается внести значительные изменения в порядок проведения мобилизации;
- авторы законопроекта предлагают вводить санкции в отношении украинцев, уклоняющихся от призыва на военную службу.
Поделиться новостью