Законопроект о мобилизации содержит нормы, прямо противоречащие Конституции — Лубинец Сегодня 11:32 — Казна и Политика

Законопроект о мобилизации содержит нормы, прямо противоречащие Конституции — Лубинец

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что законопроект о мобилизации содержит ряд норм, прямо противоречащих Конституции Украины.

Соответствующее заявление Лубинец сделал в эфире национального телемарафона.

По его словам, речь идет об ограничениях, которые законопроектом предлагается вводить в отношении уклоняющихся от мобилизации.

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Напомним, уклонистам хотят запретить проведение операций с движимым и недвижимым имуществом, управление личным транспортом и использование денежных средств.

«Это прямая норма Конституции: человек не может быть ограничен в своих правах. Если человек официально владеет, например, домом, то не можем мы на уровне закона запретить ему продать этот дом или купить другой. Это будет прямо противоречить Конституции», — сказал Лубинец.

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Он добавил, что действительно существует норма, прямо позволяющая ограничивать права в условиях военного положения. Но права людей не могут быть ограничены полностью.

Лубинец считает, что Украине нельзя превращаться в российскую федерацию, борьбу против которой она ведет.

Справка Finance.ua:

25 декабря Кабинет Министров внес в Верховную Раду законопроект № 10 378, которым предлагается внести значительные изменения в порядок проведения мобилизации;

авторы законопроекта предлагают вводить санкции в отношении украинцев, уклоняющихся от призыва на военную службу.

Українські Новини По материалам:

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