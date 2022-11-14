Законно ли увольнять работников во время военного положения — Finance.ua
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Законно ли увольнять работников во время военного положения

Личные финансы
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Во время войны в Украине большинство людей боятся потерять работу, ведь это единственный источник дохода. Однако у украинцев до сих пор остается открытым вопрос о том, можно ли вообще увольнять работников в военное время.
Увольнение по инициативе работника
Закон № 2136 увеличил количество уважительных причин, когда работник может уволиться по собственному желанию без предупреждения за две недели. В соответствии со статьей 4 Закона № 2136, работодатель увольняет работника в срок, указанный в заявлении, если предприятие находится в местности, где ведутся боевые действия. Ведь есть угроза жизни и здоровью работника.
Ограничение на увольнение по инициативе работника
Работодатель может отказать вам в увольнении по собственному желанию, если вас принудительно привлекли к общественно полезным работам в условиях военного положения.
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Увольнение по инициативе работодателя
В период военного положения работодатель может вас уволить, когда вы временно нетрудоспособны, а также во время отпуска. Дата увольнения в таком случае — первый рабочий день после отпуска или нетрудоспособности. Также вы можете лишиться работы из-за сокращения.
Нельзя увольнять только во время отпуска, который человек взял из-за беременности или родов, а также во время отпуска по уходу за ребенком до 3 лет. (ч. 1 ст. 5 Закона № 2136).
Увольнение за прогул во время военного положения
Закон № 2136 не ограничивает права работодателя уволить прогульщика. Однако если в объяснении работник напишет, что выехал на безопасную территорию из-за военных действий в Украине, чтобы сохранить жизнь себе и своим родным, то работодатель должен признать, что эта причина отсутствия была уважительной.
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Если же руководитель решит уволить такого работника за прогул, и такое увольнение работник обжалует в суде, то суд, вероятно, признает причину отсутствия работника на работе уважительной, восстановит его в должности и обяжет работодателя оплатить вынужденный прогул, а возможно и материальный ущерб.

Справка Finance.ua:

  • Верховная Рада ввела во время действия военного положения дополнительные основания для увольнения работников по инициативе собственников.
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По материалам:
Pro Гроші
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