Закончился контракт с военнослужащим, который продолжает служить: действия работодателя — Finance.ua

Закончился контракт с военнослужащим, который продолжает служить: действия работодателя Сегодня 19:28 — Казна и Политика

Согласно части девятой статьи 23 Закона Украины «О воинской обязанности и военной службе» для военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, действие контракта продлевается сверх установленных сроков с момента введения военного положения до объявления демобилизации.

Об этом пишет Управление Гоструда в Полтавской области.

Таким образом, за военнослужащим, контракт которого закончился, но он продолжает служить, сохранятся все гарантии, предусмотренные статьей 119 Кодекса законов о труде Украины, а именно место работы и должность, а по 18.07.2022 включительно еще и средний заработок.

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