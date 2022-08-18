Закончился контракт с военнослужащим, который продолжает служить: действия работодателя — Finance.ua
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Закончился контракт с военнослужащим, который продолжает служить: действия работодателя

Казна и Политика
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Согласно части девятой статьи 23 Закона Украины «О воинской обязанности и военной службе» для военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, действие контракта продлевается сверх установленных сроков с момента введения военного положения до объявления демобилизации.
Об этом пишет Управление Гоструда в Полтавской области.
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Таким образом, за военнослужащим, контракт которого закончился, но он продолжает служить, сохранятся все гарантии, предусмотренные статьей 119 Кодекса законов о труде Украины, а именно место работы и должность, а по 18.07.2022 включительно еще и средний заработок.
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По материалам:
Finance.ua
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