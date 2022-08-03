Закон о платежных услугах вступил в силу: как он изменит денежные переводы — Finance.ua

Закон о платежных услугах вступил в силу: как он изменит денежные переводы Сегодня 15:01 — Финтех и Карты

Закон о платежных услугах вступил в силу: как он изменит денежные переводы

С 1 августа 2022 г. введен в действие Закон Украины «О платежных услугах», направленный на модернизацию и дальнейшее инновационное развитие украинского платежного рынка. Об этом говорится в сообщении НБУ.

Что это даст? Как отмечают в Нацбанке, документ является основой для интеграции украинского платежного рынка с европейским. Его нормы приближают законодательство Украины к законодательству ЕС, способствуют усилению конкуренции, расширяют возможности существующих участников платежного рынка и создают условия для появления новых.

«Национальный банк, готовясь к введению в действие этого закона, обновил подавляющее большинство собственных нормативно-правовых актов, необходимых для его реализации. В то же время, учитывая агрессию России против Украины, эта работа еще продолжается и будет завершена уже вскоре», — отмечают у регулятора.

Что меняется

Согласно закону, действующие участники рынка — небанковские финансовые учреждения, операторы почтовой связи, имеющие лицензию на перевод средств без открытия счетов, могут продолжать предоставлять услуги на платежном рынке на основании ранее полученных лицензий НБУ в течение шести месяцев со дня введения в действие закона. Но выход на рынок новых поставщиков финансовых платежных услуг будет осуществлен в соответствии с новым порядком осуществления авторизации деятельности поставщиков финансовых платежных услуг и ограниченных платежных услуг. Такой порядок будет принят Национальным банком в ближайшее время.

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Банки имеют право и дальше предоставлять платежные услуги на основании банковской лицензии (кроме услуг, касающихся электронных денег, для которых требуется регистрация) без получения отдельной лицензии в соответствии с настоящим законом.

Ключевые изменения для участников платежного рынка:

закон определяет девять категорий поставщиков платежных услуг, среди которых, в частности: банки, платежные учреждения, операторы почтовой связи, учреждения электронных денег, филиалы иностранных платежных учреждений, органы государственной власти (при определенных условиях);

введены девять платежных услуг, из них семь — финансовых, две — нефинансовые (услуга по инициированию платежной операции и услуга по предоставлению сведений со счетов). Новые участники платежного рынка могут выбрать одну платежную услугу и сконцентрироваться на разработке удобных сервисов для нее;



у небанковских поставщиков платежных услуг (платежных учреждений, учреждений электронных денег, операторов почтовой связи и некоторых других поставщиков платежных услуг) появилась возможность открывать платежные счета, выпускать платежные карточки и электронные деньги (до этого такие возможности были доступны только банкам) при условии получения определенной авторизации;



от небанковских финансовых учреждений не требуется участие в платежных системах для перечисления. Теперь эти учреждения могут самостоятельно работать на платежном рынке, что упрощает их деятельность;



создаются условия для внедрения в Украине концепции открытого банкинга (Open banking). Предоставители платежных услуг (в том числе банки) обязаны будут открыть свои API для других поставщиков платежных услуг и предоставить возможность подключаться к интерфейсам банковских сервисов, обмениваться с ними данными по каждому участнику рынка, предоставляющему платежные услуги и имеющему на это разрешение регулятора;

нормы нового закона и переход украинской платежной инфраструктуры на международный стандарт ISO20022, являющийся основой функционирования европейских платежных систем, закладывают фундамент для присоединения Украины к Единой зоне платежей в евро (SEPA).



В контексте обретения Украиной статуса кандидата на членство в ЕС это направление очень важно, поскольку будет способствовать углублению экономической интеграции между нашей страной и ЕС. Активная работа над ним продолжается.

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