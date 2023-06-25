Загрузка отелей в мае самая высокая во Львове и в Буковеле: какие цены (инфографика) — Finance.ua

Загрузка отелей в мае самая высокая во Львове и в Буковеле: какие цены (инфографика) Сегодня 16:26 — Личные финансы

Загрузка отелей в мае самая высокая во Львове и в Буковеле: какие цены (инфографика)

Максимальная загрузка номерного фонда в мае зафиксирована во Львове — 57% и Буковеле — 39% против 25% в Одессе и 22% в Киеве.

Об этом сообщила руководитель проекта Hotel Matrix Ольга Мищенко.

В то же время RevPAR (выручка на доступный номер в день) во Львове достигла 1454 грн, в Буковеле — 1354 грн, в Одессе — 570 грн, в Киеве — 429 грн.

«В целом рано говорить об выравнивании ситуации, однако наблюдается небольшой рост активности в бизнес-городах, таких как Одесса и Киев, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В регионах, принимавших „вынужденных туристов“ в прошлом году (Львов, Буковель, Закарпатье), спрос на гостиницы снизился в 2023 году. Несмотря на это, показатели идут на уровне рентабельности», — прокомментировала Мищенко обнародованные данные агентству «Интерфакс-Украина».

Загрузка гостиниц в июле 2022 года во Львове составила 53%, в Буковеле — 23%, в Одессе — 19%, в Киеве — 14%.

Показатель ADR (средний тариф) в отелях во Львове в июле 2022 года составил 2374 грн, в Буковеле — 1454 грн, в Киеве — 1832 грн, в Одессе — 1392 грн. Во Львове в июле RevPAR (выручка на доступный номер в день) составлял 1256 грн, в Буковеле — 258 грн, в Киеве — 258 грн, в Одессе — 267 грн.

«В среднем мы видим очень короткую, от нескольких дней до недели, глубину бронирования у бизнес-городов (Киев, Одесса). У Львова окно бронирования немного больше. В отелях Буковеля бронирование уже идет и на август, и мы видим там уже загрузку на эти даты выше 50%. Предполагаем, что подобная ситуация наблюдается во всех курортных регионах Запада Украины», — сообщила Мищенко.

Прогнозы

В целом она констатировала, что повышенный спрос будет на курорты на западе и в центре страны, особенно те, которые предлагают отдых у воды. Также покажут хорошую заполненность и рентабельность пригородных гостиниц городов-миллионников.

Что касается продолжительности отдыха в курортных городах, она вернулась к довоенной, со средним показателем в восемь-десять дней.

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