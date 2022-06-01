Заграничная жизнь: сколько стоит квартира в новостройке в Венгрии — Finance.ua

Заграничная жизнь: сколько стоит квартира в новостройке в Венгрии
Одним из самых популярных направлений после Польши для украинских беженцев с начала войны является Венгрия. Для тех, кто уже задумался о переезде в эту страну, вопрос покупки недвижимости достаточно актуален.
Журналисты «Сегодня» рассказали вам о стоимости квартир в венгерских новостройках.
Где искать недвижимость
Для самостоятельного поиска квартиры или дома в Венгрии вы можете воспользоваться сайтами недвижимости, где выставляют объявления как частные лица, так и риелторы:
realting.com — покупка квартир, вилл. Предложения на вторичном рынке, в новостройках и застройщиков;
kvartyra.hu — объявления о продаже апартаментов в популярнейших городах и локациях страны (Будапешт, озеро Балатон, Кечкемет, Дебрецен, Гьор, Капошвар, Эрд, Сегед);
realestate.hu — аренда, продажа квартир и домов в разных городах Венгрии. Также есть объявления о продаже земельных участков, летних домиков и др.;
towerbudapest.com — квартиры для продажи в Будапеште от агентства недвижимости. Имеются фильтры объявлений по районам города.
Стоимость жилья в Будапеште
Самым популярным городом для украинцев остается столица Венгрии — Будапешт. Стоимость квартир в новостройке, по данным realting.com, колеблется от 237 тыс. долларов до 1,2 млн долл. (7,1 млн грн — 36 млн грн).
Если говорить о самом дешевом варианте, то за эту стоимость предлагают квартиру в историческом центре площадью 57 кв. м с одной комнатой, гостиной, кухней и ванной.
Самое дорогое жилье в Будапеште, которое нам удалось найти, стоит 1,2 млн долл. (36 млн. грн). Это квартира с тремя спальнями и жилой площадью 175 кв. м. Она имеет дизайнерский ремонт и расположена в историческом районе.
В целом цены на популярные запросы выглядят следующим образом:
Что будет с ценами на квартиры в Украине?
Цены на недвижимость в Украине могут упасть критической отметки, и продержится это падение, по прогнозам экспертов, не один год. Причины такого явления общеизвестны — всеобщее падение ВВП и снижение спроса на жилье.
В ближайшее время застройщики вынуждены будут снизить цены на готовое жилье, хотя пока никто такое не планирует.
«Падение цен будет ошеломляющим в ближайшее послевоенное время и продержится несколько лет. Потому что произойдет общее падение ВВП — его не будут создавать бизнесы, которые исчезли или остановились. То есть общая сумма денег, которая будет обращаться на рынке недвижимости, станет значительно меньше», — отмечают ведущие аналитики.
Кроме фактора ВВП, еще одной причиной такого сценария станет снижение спроса на жилье, поскольку многие покинули страну. Соответственно, они не будут участвовать в создании ВВП, не будут создавать и спроса на квартиры.
Кстати, чтобы не ждать годами и не копить так долго нужную сумму на собственный дом или квартиру, можно воспользоваться ипотекой. Если вы собрались остановиться именно на этом решении, Finance.ua уже запустил бесплатный каталог ипотечных кредитов.