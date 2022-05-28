Зачем Нацбанк отпустил курс и что будет с долларом, ответил советник президента Украины — Finance.ua

Зачем Нацбанк отпустил курс и что будет с долларом, ответил советник президента Украины

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С 21 мая Национальный банк Украины разрешил банкам продавать наличную валюту по любому курсу. Можно ожидать, что теперь банковский курс уйдет с зафиксированной отметки 29,25 грн за 1 долл., но будет ниже той, которую пытаются держать в так называемых «обменниках», пише канал kanaldom.tv

Такое мнение высказал советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко.

Он отметил, что фиксированный курс доллара был абсолютно оправдан в первые недели полномасштабной войны.

«Фиксация была необходима для того, чтобы сохранять нормально ситуацию финансовую, особенно в первые дни, в первые недели войны. Вот почему это важно было сделать. Вообще, надо отдать должное Нацбанку. Все, что они сделали в самом начале, было настолько правильно, что система выстояла и удержалась», — акцентировал Устенко.

Далее, по его словам, в связи с ростом спроса на валюту возникла ситуация, когда в киосках-«обменниках» начал увеличиваться курс. Он стал отличаться от банковского едва ли не на 20%.

«Это не „черный“ по факту, но они действуют как „черный рынок“. И вышло так, что если ты находишься, например, за границей сейчас или если ты выезжаешь откуда-нибудь из Ужгорода на территорию Словакии или Венгрии, или ты выезжаешь из Львовской области на территорию Польши, ты можешь пойти в банкомат и снять по своей украинской карточке 100 тыс. грн, но снять их в долларах. И снять их в долларах ты можешь или мог до последнего времени по курсу 29,25 грн за один доллар. Снимаешь там по 29,25, заезжаешь... и продаешь эти доллары, которые ты там снял по тому курсу, который тебе предлагает киоск. А он на 20% или на 15-20 % выше, чем тот, который ты получил. В обычное время я бы сказал, что это просто вот такое вот зарабатывание, в обычное время такого бы и не было», — поясняет эксперт.

Именно эту ситуацию и вынужден был отрегулировать Нацбанк.

«Нацбанк должен был отрегулировать это, что, в общем, они и делают касательно курса, по которому ты можешь снимать деньги, находясь за границей. Потому что одно дело, когда мы используем курс и все заточено, вся экономика военная заточена на „все для фронта, все для победы“, но точно она не заточена под то, чтобы кто-то пытался заработать себе деньги вот такого рода каналами... Неправильно, когда есть сразу несколько курсов: один „черного рынка“, второй официальный. И если ты балансируешь курс, то тогда можно предположить, что он уйдет с отметки 29,25 [грн за 1 долл.], на которой сейчас находится, но он будет точно ниже, чем та отметка, которую пытаются держать на „черном рынке“ в киосках», — продолжает Устенко.

При этом советник президента уверяет, что проблем с курсом в Украине нет.

«Но думать по поводу того, что у нас есть проблемы с курсом, тоже неправильно. Потому что валюты у нас, золотовалютных резервов 27 млрд долл. 27 млрд долларов по старому времени это было бы неплохо. 27 млрд долл., считается, что резервы хороши, когда они перекрывают 3 месяца твоего импорта. Но поскольку у нас война, и наш импорт резко упал, к слову сказать, и экспорт у нас упал, то вот эти деньги, которые есть в наших золотовалютных резервах, они перекрывают 5-5,5 месяца нашего импорта. То есть в два раза больше, чем надо для того, чтобы сказать, что страна находится в зоне финансовой стабильности. Поэтому каких-то серьезных макроэкономических фундаментальных причин, которые бы мне сказали, что есть финансовая проблема, особенно связанная с курсом, я не вижу. Корректировка должна произойти. А резервов достаточно», — резюмировал Олег Устенко.

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