Заброшенную церковь превратили в современный особняк: цена (фото) — Finance.ua

Заброшенную церковь превратили в современный особняк: цена (фото) Сегодня 03:02 — Недвижимость

Церковное здание 19 века в графстве Девон (Англия) было повреждено в результате пожара в 2019 году. После этого его не использовали по назначению. Вторую жизнь в объект помогла вдохнуть семья Уотсонов.

История церкви

Дом, получивший название Trinity House, ранее был приходской церковью Святой Троицы в графстве Девон. Готическое здание было построено в 1894 году по проекту архитектора Джона Уотсона. С 2001 года церковь стали использовать как центр досуга детей. А в 2019-м здесь произошел пожар.

Вместе с архитекторами, участвовавшими в проекте, Уотсоны позаботились о сохранении оригинального фасада церкви. Удалось восстановить и аутентичные элементы внутри, в том числе центральный витраж. Сейчас о том, что это здание — частный дом, свидетельствуют только новые лестницы, динамики для музыки, интеллектуальное освещение и современная мебель.

Пара оставила открытую планировку. Алтарь превратили в бар и игровую комнату с бильярдным столом. По центру расположена обеденная зона, которая ведет сразу в две зоны — гостиную с роялем и современную кухню. Сейчас бывшая церковь снова выставлена на продажу.

Ее цена составляет 3,7 миллиона фунтов стерлингов или около 4,3 миллиона долларов.

Телеканал 24 По материалам:

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