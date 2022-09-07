Заброшенную церковь превратили в современный особняк: цена (фото) — Finance.ua
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Заброшенную церковь превратили в современный особняк: цена (фото)

Недвижимость
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Церковное здание 19 века в графстве Девон (Англия) было повреждено в результате пожара в 2019 году. После этого его не использовали по назначению. Вторую жизнь в объект помогла вдохнуть семья Уотсонов.
Заброшенную церковь превратили в современный особняк: цена (фото)

История церкви

Дом, получивший название Trinity House, ранее был приходской церковью Святой Троицы в графстве Девон. Готическое здание было построено в 1894 году по проекту архитектора Джона Уотсона. С 2001 года церковь стали использовать как центр досуга детей. А в 2019-м здесь произошел пожар.
Заброшенную церковь превратили в современный особняк: цена (фото)
Вместе с архитекторами, участвовавшими в проекте, Уотсоны позаботились о сохранении оригинального фасада церкви. Удалось восстановить и аутентичные элементы внутри, в том числе центральный витраж. Сейчас о том, что это здание — частный дом, свидетельствуют только новые лестницы, динамики для музыки, интеллектуальное освещение и современная мебель.
Заброшенную церковь превратили в современный особняк: цена (фото)
Пара оставила открытую планировку. Алтарь превратили в бар и игровую комнату с бильярдным столом. По центру расположена обеденная зона, которая ведет сразу в две зоны — гостиную с роялем и современную кухню. Сейчас бывшая церковь снова выставлена на продажу.
Ее цена составляет 3,7 миллиона фунтов стерлингов или около 4,3 миллиона долларов.
По материалам:
Телеканал 24
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