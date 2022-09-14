Забронировать перевозку авто по железной дороге теперь можно онлайн — Finance.ua

Забронировать перевозку авто по железной дороге теперь можно онлайн Сегодня 16:36 — Личные финансы

Забронировать перевозку авто по железной дороге теперь можно онлайн

На сервисном портале «Укрзализныци» появилась возможность оставить заявку на расчет и бронирование перевозки автомобиля в вагоне-автомобилевозе.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

«Укрзализныця расширяет перечень традиционных услуг, которые теперь доступны для заказа онлайн. Так, на специальном сервисном портале уже можно оставить заявку на расчет и бронирование перевозки автомобиля в вагоне-автомобилевозе», — говорится в сообщении.

Автомобилевозы «Укрзализныци» курсируют через Киев, Львов, Ужгород, Харьков, Одессу и Днепр, а стоимость транспортировки исчисляется за тонну веса автомобиля с учетом протяженности маршрута и стартует от 1200 грн за автомобиль.

Напомним, ранее на этом же портале появилась возможность заказа вокзального помощника, бронирования лаунжа, групповой заказ билетов, онлайн-поиск забытых в поезде или на вокзале вещей.

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