Забронировать перевозку авто по железной дороге теперь можно онлайн — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Забронировать перевозку авто по железной дороге теперь можно онлайн

Личные финансы
0
Забронировать перевозку авто по железной дороге теперь можно онлайн
Забронировать перевозку авто по железной дороге теперь можно онлайн
На сервисном портале «Укрзализныци» появилась возможность оставить заявку на расчет и бронирование перевозки автомобиля в вагоне-автомобилевозе.
Об этом сообщила пресс-служба компании.
«Укрзализныця расширяет перечень традиционных услуг, которые теперь доступны для заказа онлайн. Так, на специальном сервисном портале уже можно оставить заявку на расчет и бронирование перевозки автомобиля в вагоне-автомобилевозе», — говорится в сообщении.
Автомобилевозы «Укрзализныци» курсируют через Киев, Львов, Ужгород, Харьков, Одессу и Днепр, а стоимость транспортировки исчисляется за тонну веса автомобиля с учетом протяженности маршрута и стартует от 1200 грн за автомобиль.
Напомним, ранее на этом же портале появилась возможность заказа вокзального помощника, бронирования лаунжа, групповой заказ билетов, онлайн-поиск забытых в поезде или на вокзале вещей.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.