За время войны в Украине зарегистрировали более 40 тысяч новых компаний — Finance.ua

За время войны в Украине зарегистрировали более 40 тысяч новых компаний Сегодня 11:12

За время войны в Украине зарегистрировали более 40 тысяч новых компаний

В течение 15 месяцев с начала полномасштабного вторжения россии на территории Украины появилось около 41 тысячи новых компаний и более 300 тысяч физических лиц-предпринимателей (ФЛП).

Об этом сообщает Forbes.

В издании посчитали количество компаний в Украине. Там сравнили данные до 24 февраля и обнаружили, что с начала полномасштабной войны количество ФЛП выросло на 318 тысяч единиц. В то же время компаний в Украине стало больше примерно на 41 тысячу.

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Для сравнения Forbes приводит данные до 24 февраля 2022 года. Тогда в Украине было примерно 18 тысяч средних компаний и более 350 тысяч малых, из которых более 86% — микробизнес. Вместе они предоставляли работу более чем пяти миллионам украинцев. Также тогда в Украине было почти 2 млн ФЛП.

Впрочем, по данным компании Deloitte, только 60% от зарегистрированных в то время компаний действительно работали, остальные же были созданы с целью оптимизации налогообложения.

Кроме того, исследование Saturday Team показывает, что за четыре месяца 2023 года компании уплатили в бюджет на 15% больше, чем за аналогичный период 2021 года.

Справка Finance.ua:

По статистике Опендатабот, в июне в Украине было зарегистрировано рекордное количество предпринимателей за последние три года. Всего за первое полугодие 2023 года украинцы открыли чуть менее 134 тысяч новых дел — это почти 70% от количества открытых ФЛП за весь 2022 год;

большинство «новоиспеченных» бизнесменов занимаются розничной торговлей, но по-прежнему хватает тех, кто решил работать в сфере ІТ;



аналитики называют такие популярные КВЭДы (коды видов деятельности) в июне: оптовая и розничная торговля — 14,1 тыс. предприятий; информация и телекоммуникации — 4025; предоставление других видов услуг (особенно открытие парикмахерских и салонов красоты) — 3156; профессиональная, научная и техническая деятельность (особенно размещение рекламы и исследования рынка) — 2 864; временное размещение и организация питания — 2006.

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