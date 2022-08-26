За время действия налоговой амнистии в бюджет поступило почти 270 миллионов — Finance.ua

За время действия налоговой амнистии в бюджет поступило почти 270 миллионов Сегодня 11:32 — Казна и Политика

За время действия налоговой амнистии в бюджет поступило почти 270 миллионов

С начала кампании по добровольному декларированию активов в бюджет поступило 269,2 млн грн от одноразового сбора.

Об этом сообщил глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в Телеграме

Читайте также Рада предоставила рассрочку украинцам, которые согласятся на налоговую амнистию

«В рамках кампании налоговой амнистии граждане задекларировали активов на сумму более 4,5 млрд грн, сбор в бюджет — 269,2 млн грн», — говорится в сообщении.

По информации Гетманцева, украинцы с начала введения единовременного добровольного декларирования активов по состоянию на 25 августа подали 479 деклараций.

«Несмотря на войну, граждане активно продолжают выводить из тени средства и начинают свою финансовую жизнь с чистого листа», — отметил в сообщении Гетманцев.

Напомним, 16 июля 2021 года Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины о стимулировании детенизации доходов и повышении налоговой культуры граждан путем введения одноразового (специального) добровольного декларирования физическими лицами принадлежащих им активов и уплаты единоразового сбора в бюджет».

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Укрінформ По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.