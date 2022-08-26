За время действия налоговой амнистии в бюджет поступило почти 270 миллионов — Finance.ua
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За время действия налоговой амнистии в бюджет поступило почти 270 миллионов

Казна и Политика
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За время действия налоговой амнистии в бюджет поступило почти 270 миллионов
За время действия налоговой амнистии в бюджет поступило почти 270 миллионов
С начала кампании по добровольному декларированию активов в бюджет поступило 269,2 млн грн от одноразового сбора.
Об этом сообщил глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в Телеграме.
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«В рамках кампании налоговой амнистии граждане задекларировали активов на сумму более 4,5 млрд грн, сбор в бюджет — 269,2 млн грн», — говорится в сообщении.
По информации Гетманцева, украинцы с начала введения единовременного добровольного декларирования активов по состоянию на 25 августа подали 479 деклараций.
«Несмотря на войну, граждане активно продолжают выводить из тени средства и начинают свою финансовую жизнь с чистого листа», — отметил в сообщении Гетманцев.
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Напомним, 16 июля 2021 года Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины о стимулировании детенизации доходов и повышении налоговой культуры граждан путем введения одноразового (специального) добровольного декларирования физическими лицами принадлежащих им активов и уплаты единоразового сбора в бюджет».

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Укрінформ
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