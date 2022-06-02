За украденный в Мариуполе металл: как собираются наказать российских оккупантов после войны — Finance.ua
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За украденный в Мариуполе металл: как собираются наказать российских оккупантов после войны

Сегодня 15:41Казна и Политика
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Более 200 тонн металлопродукции из Азовстали и ММК им. Ильича, которые россияне украли из порта в Мариуполе и вывозят в другие страны, будут отслежены, а доказательства станут основой для трибунала всех причастных.
Об этом заявил народный депутат Алексей Гончаренко.
«Мы должны это все отслеживать (движение украденного металла в другие страны. — Ред.), потому что впереди уголовные преследования и трибунал. И для трибунала нам потребуются доказательства, о которых мы говорим», — отметил он.
Гончаренко также выразил сомнение в том, что Украине удастся помешать продаже украденного.
«Украденное украинское зерно пришло в Сирию. Металл будет идти примерно в том же направлении, потому что сегодня ни одна европейская страна не пускает в свои порты российские корабли — они последовали за военным российским кораблем. Однако есть принимающие страны и поверьте, какого бы письмо мы не послали Асаду, он не будет делать большую проверку, чтобы выяснить, какой это металл», — сказал нардеп.
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Ранее компания Метинвест Ахметова и Новинского заявила, что российские кафиры в Мариуполе частично разблокировали порт и начали загружать корабли металлопродукцией, украденной на мариупольских заводах компании.
По информации директора ГП «Мариупольский морской торговый порт» Игоря Барского, на 23 февраля на территории порта находилось более 200 тыс. тонн металла и чугуна, стоимость которых достигает 148 млн дол.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Сьогодні
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