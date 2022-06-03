За уклонение от налогов у предприятия арестовали имущество и денежные средства более чем на 300 миллионов — БЭБ

Сегодня 10:48 — Криминал

За уклонение от налогов у предприятия арестовали имущество и денежные средства более чем на 300 миллионов — БЭБ

При содействии сотрудников Бюро экономической безопасности разоблачена схема уклонения от уплаты налогов — на имущество и средства предприятия наложен арест на сумму свыше 300 млн гривен.

Как отмечается, сотрудники БЭБ в ходе следствия установили, что должностные лица предприятия с иностранными инвестициями, осуществлявшие импорт и продажу грузовых автомобилей на территории Украины, организовали схему уклонения от уплаты налогов. Предпринимателями была проведена передача 47 единиц импортируемой автомобильной техники дилерам общей стоимостью около 105 млн грн только при подписании актов приема-передачи.

В налоговом и бухгалтерском учете указанные операции отражены не были, как не была проведена и регистрация налоговых накладных.

«По постановлению суда наложен арест на автомобили ориентировочной стоимостью 220 млн грн. Кроме того, арестованы банковские счета предприятия, на которых находится 85,9 млн грн», — говорится в сообщении.

Ведется досудебное расследование уголовного производства, осуществляемое сотрудниками БЭБ при процессуальном руководстве прокуроров Офиса генерального прокурора.

Как сообщалось, ориентировочная общая стоимость активов во всех уголовных производствах, на которые БЭБ обеспечила наложение ареста, составляет 30 млрд грн.

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