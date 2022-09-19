За трудоустройство переселенцев работодателям уже компенсировали ₴122 миллиона — Finance.ua

За трудоустройство переселенцев работодателям уже компенсировали ₴122 миллиона Сегодня 08:33 — Казна и Политика

Государство компенсировало работодателям ₴₴122 миллиона за трудоустройство более 11 тысяч внутренне перемещенных лиц.

«Мы стимулируем предпринимателей создавать рабочие места через предоставление государственных грантов на начало и развитие бизнеса. Рассчитываем, что это позволит создать около 300 тысяч рабочих мест. Также выплачиваем работодателям компенсацию за трудоустройство людей, переехавших из опасных регионов, чтобы они быстрее адаптировались на новом месте. И уже перечислили предпринимателям 122 млн грн за взятие на работу более 11 тысяч переселенцев», — отметила первый вице-премьер-министр Украины — министр экономики Юлия Свириденко.

По ее словам, активизация ситуации на рынке труда и повышение уровня занятости среди населения — одна из ключевых задач для правительства.

Как сообщалось, по условиям программы поддержки трудоустройства перемещенных лиц работодатели могут получить по 6 500 грн за каждого такого трудоустроенного. Подать заявку на компенсацию расходов работодатель может через 5 дней после трудоустройства ВПЛ.

Право на получение компенсации от государства имеют работодатели, которые трудоустроили ВПЛ после 24 февраля, выплачивали им зарплату не меньше минимальной (6 500 грн), уплачивают единый взнос на общеобязательное государственное соцстрахование, подали налоговую отчетность за 4 квартал 2021-го или за весь 2021 год.

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Укрінформ По материалам:

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