За трудоустройство на новые рабочие места государство будет компенсировать ЕСВ — Finance.ua

За трудоустройство на новые рабочие места государство будет компенсировать ЕСВ
За трудоустройство на новые рабочие места работодателям будут компенсировать от 50 до 100 % единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование (ЕСВ).
Это предусмотрено принятым Кабмином постановлением от 18 апреля 2023 г. № 338 «Некоторые вопросы предоставления работодателям компенсации единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование за трудоустройство на новые рабочие места».
В соответствии с ним утвержден Порядок компенсации субъектам малого предпринимательства фактических расходов в размере единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование за трудоустройство зарегистрированных безработных на новые рабочие места.
В случае трудоустройства официально зарегистрированного безработного по направлению из центра занятости на новое рабочее место сроком не менее двух лет, работодатели будут получать компенсацию в размере уплаченного за трудоустроенного ЕСВ.
Такую компенсацию будут выплачивать каждый второй месяц в течение двух лет.
Кроме того, с 1 января 2024 года работодателям будут компенсировать 50% ЕСВ за трудоустроенное лицо на новое рабочее место. Компенсацию смогут получить работодатели, которые в течение 12 месяцев будут выплачивать работникам зарплату в размере не менее трех минимальных зарплат.
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