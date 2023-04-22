За трудоустройство на новые рабочие места государство будет компенсировать ЕСВ — Finance.ua

За трудоустройство на новые рабочие места государство будет компенсировать ЕСВ Сегодня 12:07 — Личные финансы

За трудоустройство на новые рабочие места государство будет компенсировать ЕСВ

За трудоустройство на новые рабочие места работодателям будут компенсировать от 50 до 100 % единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование (ЕСВ).

Это предусмотрено принятым Кабмином постановлением от 18 апреля 2023 г. № 338 «Некоторые вопросы предоставления работодателям компенсации единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование за трудоустройство на новые рабочие места».

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В соответствии с ним утвержден Порядок компенсации субъектам малого предпринимательства фактических расходов в размере единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование за трудоустройство зарегистрированных безработных на новые рабочие места.

В случае трудоустройства официально зарегистрированного безработного по направлению из центра занятости на новое рабочее место сроком не менее двух лет, работодатели будут получать компенсацию в размере уплаченного за трудоустроенного ЕСВ.

Такую компенсацию будут выплачивать каждый второй месяц в течение двух лет.

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Кроме того, с 1 января 2024 года работодателям будут компенсировать 50% ЕСВ за трудоустроенное лицо на новое рабочее место. Компенсацию смогут получить работодатели, которые в течение 12 месяцев будут выплачивать работникам зарплату в размере не менее трех минимальных зарплат.

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