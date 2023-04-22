За трудоустройство на новые рабочие места государство будет компенсировать ЕСВ — Finance.ua
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За трудоустройство на новые рабочие места государство будет компенсировать ЕСВ

Личные финансы
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За трудоустройство на новые рабочие места государство будет компенсировать ЕСВ
За трудоустройство на новые рабочие места государство будет компенсировать ЕСВ
За трудоустройство на новые рабочие места работодателям будут компенсировать от 50 до 100 % единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование (ЕСВ).
Это предусмотрено принятым Кабмином постановлением от 18 апреля 2023 г. № 338 «Некоторые вопросы предоставления работодателям компенсации единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование за трудоустройство на новые рабочие места».
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В соответствии с ним утвержден Порядок компенсации субъектам малого предпринимательства фактических расходов в размере единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование за трудоустройство зарегистрированных безработных на новые рабочие места.
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В случае трудоустройства официально зарегистрированного безработного по направлению из центра занятости на новое рабочее место сроком не менее двух лет, работодатели будут получать компенсацию в размере уплаченного за трудоустроенного ЕСВ.
Такую компенсацию будут выплачивать каждый второй месяц в течение двух лет.
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Кроме того, с 1 января 2024 года работодателям будут компенсировать 50% ЕСВ за трудоустроенное лицо на новое рабочее место. Компенсацию смогут получить работодатели, которые в течение 12 месяцев будут выплачивать работникам зарплату в размере не менее трех минимальных зарплат.
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По материалам:
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