За сутки с учета снялось больше переселенцев, чем за прошлый месяц — Finance.ua

За сутки с учета снялось больше переселенцев, чем за прошлый месяц
Вчера в приложении «Дія» запустили две услуги — возможность изменить место временной регистрации и сняться с учета как ВПЛ. Только за первые сутки существования услуг ими воспользовались более 20 тысяч человек.
Об этом сообщили в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.
Большинство пользователей отправили заявление на снятие с регистрации как ВПЛ — 12 172 человека. Уже 11 891 из них успешно сняли. Таким образом, в сутки с учета снялось больше переселенцев, чем за прошлый месяц (10 755 граждан).
Заявления на смену местожительства направили 8239 переселенцев. Из них 7611 успешно выполнили.
Напомним, воспользоваться услугами могут все переселенцы, имеющие справку ВПЛ в «Дії».
Справка Finance.ua:
- Как сообщил в Telegram министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, ы «Дії» в скором времени появится новая услуга. Как он отметил, это один из самых популярных документов для ФЛП. Вскоре на портале Дія сможете мгновенно получить выписку из Единого государственного реестра. Приступаем к записи на бета-тест.
Как работает Дія.Підпис, и для чего он нужен
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