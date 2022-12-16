За сутки с учета снялось больше переселенцев, чем за прошлый месяц — Finance.ua

За сутки с учета снялось больше переселенцев, чем за прошлый месяц Сегодня 12:10 — Личные финансы

Вчера в приложении «Дія» запустили две услуги — возможность изменить место временной регистрации и сняться с учета как ВПЛ. Только за первые сутки существования услуг ими воспользовались более 20 тысяч человек.

Об этом сообщили в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Большинство пользователей отправили заявление на снятие с регистрации как ВПЛ — 12 172 человека. Уже 11 891 из них успешно сняли. Таким образом, в сутки с учета снялось больше переселенцев, чем за прошлый месяц (10 755 граждан).

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Заявления на смену местожительства направили 8239 переселенцев. Из них 7611 успешно выполнили.

Напомним, воспользоваться услугами могут все переселенцы, имеющие справку ВПЛ в «Дії».

Справка Finance.ua:

Как сообщил в Telegram министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, ы «Дії» в скором времени появится новая услуга. Как он отметил, это один из самых популярных документов для ФЛП. Вскоре на портале Дія сможете мгновенно получить выписку из Единого государственного реестра. Приступаем к записи на бета-тест.

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