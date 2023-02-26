За сколько можно купить квартиру в Одессе — Finance.ua

За сколько можно купить квартиру в Одессе Сегодня 15:43 — Недвижимость

Фото: facebook.com/elegypark

Рынок недвижимости в Одессе, как и в других городах, ощутил масштабный спад в начале вторжения россии. Продажа и аренда буквально замерли. Но потом снова квартиры начали и покупать, и арендовать.

Об этом пишет РБК-Украина.

Какие квартиры покупают чаще всего

В прошлом году сделок на рынке было очень мало, особенно в начале года. Из-за низкого спроса цены начали падать. На сайтах объявлений предложений было много, но жильем мало кто интересовался.

Из-за низкого спроса цены упали примерно на 20%. Но чуть позже квартиры стали покупать чаще.

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Приблизительно с лета интерес к жилью у одесситов понемногу возрождался, говорит риэлтор Юрий Внученко из Одессы. Самые ходовые — однокомнатные квартиры. Их покупают чаще всего.

Сколько стоят квартиры в Одессе

Если в других городах Украины стоимость жилья в районах отличается не кардинально, то в Одессе локация играет большую роль. Квартира у моря или недалеко от него и в отдаленном районе с таким же метражом и ремонтом может стоить совсем по-разному.

С ценами все очень индивидуально и зависит от планировки, смежные комнаты или нет, на улицу выходят окна или во двор.

«Спрос сосредоточен в пределах цен от 40 до 50 тысяч. На квартиры, которые стоят 100-200 тысяч, покупателей меньше в десятки раз. Среди покупателей есть люди из Херсона, Харькова. Но я не думаю, что их больше 20%. Все-таки переселенцы не всегда уезжают с деньгами, и далеко не всегда они имеют возможность купить жилье. Плюс — многие хотят вернуться назад», — добавляет риэлтор.

Цены в новостройках Одессы во время войны не снижаются. Стройматериалы подорожали, и застройщикам стало невыгодно завершать строительство.

«Раньше в новостройках какие-то акции и скидки были, но сейчас какого-то масштабного снижения цен я не вижу. Кроме подорожания стройматериалов есть еще дефицит кадров, ведь многие сейчас на войне. Некоторые строительные компании закрылись. Таких, которые продолжают строительство, мало. Многие перенесли сроки сдачи домов в эксплуатацию, темпы в разы снизили», — рассказывает Юрий Внученко.

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Часто уже при продаже квартиры покупателям все же предлагают большие скидки. Особенно на «вторичке».

Примерная стоимость однокомнатных квартир в Одессе по районам:

Черемушки — от 24 тысяч долларов;

Приморский — от 27 тысяч долларов (средняя цена обычно выше и может достигать более 150 тысяч);

Киевский — от 25-27 тысяч (в продаже есть отдельные комнаты по 12 тысяч);

Суворовский — от 24 тысяч;

Малиновский — от 22 тысяч;

Средний фонтан — от 30 тысяч;

Молдаванка — от 16 тысяч в зависимости от состояния;

Большой фонтан — от 32 до 90 тысяч и более (район находится в курортной зоне у моря);

Дмитровка (тоже центр, район рядом с Большим фонтаном) — от 27 тысяч за смарт-квартиру в новостройке с ремонтом до 60 тысяч за жилье в новостройке комфорт-класса;

Пересыпь — от 20 тысяч за смарт-квартиру с ремонтом в новостройке и от 15 тысяч за квартиру на вторичном рынке;

Чубаевка — от 30-32 тысяч;

Сахалинчик — от 27 тысяч.

В Одессе все ждут, когда закончится война, и город снова наполнится туристами, а все отрасли будут работать активнее.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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