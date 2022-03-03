За шесть дней войны Энергоатому нанесен ущерб на 18 миллиардов — Finance.ua

За шесть дней войны Энергоатому нанесен ущерб на 18 миллиардов

Сегодня 11:41 — Энергетика

За шесть дней войны Энергоатому нанесен ущерб на 18 миллиардов

За шесть дней войны, которую ведет Россия против Украины, только Энергоатому нанесен ущерб на сумму около 18 млрд гривен.

Об этом сказал во время брифинга руководитель ГП «НАЭК „Энергоатом“» Петр Котин.

«Атомная — это не игрушка. Это нарушение конвенций о ядерной безопасности и договоренностей, которые ранее были достигнуты на уровне МАГАТЭ. Мы просим установить 30 км зону контроля, чтобы там не могли быть взрывы и российские захватчики не могли туда войти. Ущерб только по Энергоатому за шесть дней войны оцениваем в около 18 млрд грн», — сказал он.

Руководитель Энергоатома также отметил, что на защиту Энергодара вышло около 22 000 человек. Они создали блокпост, поставили тяжелые грузовые машины и пришли по первому зову городского совета и администрации Энергоатома.

«Около 22 000 человек там заблокировали проезд российским оккупантам на территорию станции, на территорию города. Российские оккупанты пытаются провести переговоры с руководством города. Они говорят, что у них есть задача от их руководства занять город и площадку ЗАЭС. Они даже говорят о том, что им достаточно войти в город, сфотографироваться на фоне АЭС и отправить отчет своему руководству для пропаганды, что они контролируют город и атомную», — сказал Котин.

Как сообщалось, уже несколько дней колонна вражеской техники пытается зайти в Запорожье. Российские военные сгоняют Грады, танки в город, но их не пускают местные жители. Люди блокируют въезд, создавая живой щит.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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