За рубежом остается до семи миллионов украинцев — Finance.ua

За рубежом остается до семи миллионов украинцев Сегодня 18:32 — Личные финансы

За рубежом остается до семи миллионов украинцев

За границей остается от пяти до семи миллионов украинцев. Активнее они будут возвращаться в Украину весной.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в интервью «Интерфакс-Украина».

«По разным оценкам, за границей сейчас вынужденно остаются от пяти до семи миллионов украинцев. Но до 90% уехавших хотят вернуться домой. Такие данные соцопросов. Мы четко понимаем, что украинцы будут более активно возвращаться весной», — отметил он.

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По словам Шмыгаля, для возвращения граждан нужна работа, жилье и безопасность.

«О работе. Мы запустили программу єРобота, четыре направления уже работают. Это гранты на собственное дело, высадку сада и теплиц для перерабатывающих предприятий. Через фискальные, регуляторные и кредитные стимулы мы помогаем сейчас бизнесу в первую очередь для того, чтобы бизнес создавал рабочие места. Уменьшить безработицу — это одна из главных задач, которые сейчас стоят перед Министерством экономики», — рассказал премьер.

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Он также добавил, что в Украине заработала программа єОселя, по которой уже выдано почти 300 первых ипотек.

«Третий вопрос — это безопасность. Вся команда во главе с президентом Украины работает над увеличением поставок средств ПВО. Мы уже получили от партнеров NASAMS, HAWK, IRIS-T, Crotale. Ожидаем SAMP/T. В ходе визита в США Владимира Зеленского Штаты официально подтвердили предстоящую передачу Украине систем ПВО Patriot. Это и есть наша работа по безопасности», — заявил Шмыгаль.

Глава Кабмина подчеркнул, что украинцы должны видеть перспективу восстановления и развития страны после войны, поэтому стратегическая задача — это Украина в ЕС не через десятилетие, а через 2-3 года.

«И вторая часть этого пункта — это большой План восстановления, над которым мы работаем с нашими союзниками. Наши партнеры очень заинтересованы и будут нас здесь поддерживать. Эти четыре компонента, я уверен, дадут людям понимание, что для них и их детей в Украине есть хорошее и безопасное будущее. Тогда люди будут возвращаться», — отметил премьер.



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