За пять месяцев на денежное обеспечение военных перечислено почти 232 миллиарда — Finance.ua

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За пять месяцев на денежное обеспечение военных перечислено почти 232 миллиарда

Сегодня 21:28Казна и Политика
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За пять месяцев на денежное обеспечение военных перечислено почти 232 миллиардаЗа пять месяцев на денежное обеспечение военных перечислено почти 232 миллиарда
Начиная с января по май на денежное обеспечение украинских военнослужащих было перечислено почти 232 млрд грн.
Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.
«В целом за 5 месяцев, с января по май включительно, на денежное обеспечение военнослужащих Министерством обороны перечислено почти 232 млрд грн. Это примерно в 3,8 раза больше, чем за весь прошлый год», — сказала Маляр.
Она напомнила, что напрямую с военными рассчитываются воинские части.
Замминистра также проинформировала, что расходы на технику, высокоточное оружие, артиллерию, БПЛА в 5,6 раза больше, чем предназначалось на вооружение в бюджете на этот год. Отдельно на восстановление техники, по словам Маляр, направлено 15,8 млрд грн.
Напомним, 28 февраля Кабмин во исполнение указов Президента принял решение о вознаграждении украинским военнослужащим, которые воюют на передовой. В условиях военного положения военнослужащим ВСУ, СБУ, Службы внешней разведки, Главного управления разведки МОУ, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы, Управления государственной охраны, Государственной службы специальной связи и защиты информации, Государственной специальной службы транспорта, лицам рядового и начальствующего состава Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и полицейским будут выплачиваться дополнительное вознаграждение в размере 30 тыс. грн в расчете на месяц.
В то же время военнослужащим, принимающим непосредственное участие в боевых действиях или обеспечивающих проведение мероприятий по национальной безопасности и обороне, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии, находясь непосредственно в районах и в период осуществления указанных мероприятий, размер дополнительного вознаграждения увеличивается до 100 тыс. грн в расчете на месяц, пропорционально времени участия в таких действиях и мероприятиях.
Семьям погибших на войне военнослужащих выплачивается единовременная денежная помощь в размере 15 млн грн, которая распределяется равными долями на всех получателей.
По материалам: Укрінформ
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