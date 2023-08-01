За прошлый месяц украинцы купили почти в два раза больше машин, чем в июле 2022 года. ТОП-5 марок — Finance.ua

За прошлый месяц украинцы купили почти в два раза больше машин, чем в июле 2022 года. ТОП-5 марок
В течение июля в Украине было зарегистрировано более 5,3 тысячи новых легковых авто. Это на 45% больше, чем было в июле прошлого года.
Об этом сообщает Укравтопром.
Также отмечается, что в июне украинцы купили на 5% автомобилей больше, чем в прошлом месяце. А от показателя довоенного июля 2021 года платежеспособный спрос на новые легковушки отстает на 46%.
Почти аналогичный объем продаж июльский рынок демонстрировал в 2015 году.
В рейтинге марок уже третий месяц не меняется лидерская тройка:
- первенство на рынке удерживает Toyota — 883 шт.;
- на втором месте остается Renault — 564 шт.;
- третий результат у Volkswagen — 525 шт.
Также в ТОП-5 месяца попали Skoda (493 шт.) и BMW (385 шт.).
Титул бестселлера украинского рынка новых легковых автомобилей сохраняет за собой кроссовер Renault Duster, который в июле выбрали 552 покупателя.
Напомним, есть ряд способов, помогающих водителям сэкономить бензин в жару. Один из них — разумно использовать кондиционер. Водителям рекомендуется не включать его на максимальную мощность, а устанавливать комфортную температуру.
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