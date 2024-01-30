За прошедшую неделю отток средств из криптофондов достиг $500 млн — Finance.ua

За прошедшую неделю отток средств из криптофондов достиг $500 млн Сегодня 03:28 — Криптовалюта

За прошедшую неделю отток средств из криптофондов достиг $500 млн

Аналитическая компания CoinShares представила отчет о потоке средств в инвестиционные продукты на основе криптовалют с 20 января по 26 января 2024 года, пишет brokker.news

Центральную роль в отчете сыграл биржевой инвестиционный фонд (ETF) Grayscale Investments на спотовый Bitcoin ( BTC ). В течение недели отток средств из криптофонда превысил $2,2 млрд, а общая сумма выведенных активов пересекла отметку в $5 млрд.

В то же время инвестиционный продукт финансового гиганта BlackRock, по словам аналитиков, продолжает получать значительные вливания. За последнюю неделю приток средств составил $744 млн. На втором месте по этому показателю разместился криптофонд Fidelity Investments, получивший финансовые «инъекции» на сумму $643 млн.

В целом спот Bitcoin-ETF зафиксировали приток $1,84 млрд. Более того, с момента запуска 11 января 2024 года криптофонды получили вливаний на сумму $5,94 млрд.

На региональном уровне основной отток произошел в США ($409 млн), Швейцарии ($60 млн) и Германии ($32 млн). Чистый приток активов наблюдался только в Бразилии — $10,3 млн и во Франции — $100 тыс.

Аналитики отмечают, что благодаря спотовым Bitcoin ETF основное движение средств в этот период было связано с первой криптовалютой. Этот актив вызвал отток 479 миллионов долларов. Приток с коротких позиций Bitcoin составил $10,6 млн.

Вместе с тем биржевые продукты на базе Ethereum (ETH) подверглись оттоку $39 млн. Большинство криптофондов на базе других альткоинов также потеряли средства в разном объеме.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.