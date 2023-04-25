За прошедшую неделю добровольно задекларировались более 10 тыс. публичных служащих — Finance.ua

За прошедшую неделю добровольно задекларировались более 10 тыс. публичных служащих Сегодня 13:34 — Казна и Политика

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) обновило данные счетчика подачи деклараций: за прошедшую неделю 3 112 публичных служащих подали декларации за 2021 год.

Об этом пишет Национальное агентство по предотвращению коррупции.

О своих доходах и имуществе отчитались, в частности, еще два народных депутата и более 300 госслужащих на руководящих должностях (категории «А» и «Б»).

«С 24 февраля прошлого года доверие к власти со стороны граждан Украины возросло, по разным социологическим данным, от 49 до 55%. Это уровень, который недостижим для большинства развитых стран мира (средний показатель — 41%). Мы в НАПК уверены, что Правительство, Верховная Рада и другие высокопоставленные должностные лица закрепят этот уровень доверия граждан, подав декларации за 2021 и 2022 годы до конца мая», — отметил Глава НАПК Александр Новиков.

Всего на 24 апреля декларации за 2021 год подали 373 тыс. 280 человек.

Среди них:

36 народных депутатов (+2 за неделю);

три министра (без изменений за неделю);

три заместителя руководителя Офиса Президента (без изменений в неделю);

32 737 должностных лиц категории «А» и «Б» (госслужащие, занимающие руководящие должности; прирост за неделю — 302 человека);

2 139 судей (+27 за неделю);

9 221 прокуроров, следователей, дознавателей (+ 123 человека);

5 голов ОГА и ОВА (без изменений в неделю).

Эти данные, которые обновляются по понедельникам, можно посмотреть вверху стартовой страницы веб-сайта НАПК. За 2022 год чиновники декларируются активнее — 7 245 человек в неделю. В целом за 2022 год уже отчитались 217 тыс. 745 человек. Среди них 18 народных депутатов (+1 народный депутат в неделю) и один глава ОГА. Также на прошлой неделе подал декларацию за 2022 год один из бывших министров.

Из-за войны подача деклараций за 2021 и 2022 годы пока что добровольная. Но возобновление обязательного декларирования и полномочий НАПК по проверке деклараций — одно из условий МВФ предоставления кредита Украине.

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