За последнюю неделю инвесторы вложили более $120 млн в криптофонды — Finance.ua

За последнюю неделю инвесторы вложили более $120 млн в криптофонды
Инвесторы наращивают объемы вложений в криптофонды вторую неделю подряд, согласно отчету главы отдела исследований CoinShares Джеймса Баттерфилла.
В период с 26 июня по 2 июля ориентированные на цифровые активы фонды привлекли более $120 млн. Результат прошлой недели — более $200 млн.
Более 98% активов, которые удалось привлечь фондам, направлены в инвестиционные продукты, привязанные к Bitcoin.
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«Bitcoin оставался основным направлением внимания инвесторов […] при этом приток за последние 2 недели составлял 98% всех потоков цифровых активов», — написал Баттерфилл.
Это второй раз в этом году, когда на продукты Bitcoin приходится 98% притока в криптовалютные инвестиционные продукты. Это происходит на фоне всплеска цен и доминирования биткоина на рынке криптовалют.
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