За последние 8 лет около 42% обанкротившихся бирж бесследно исчезли — Finance.ua
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За последние 8 лет около 42% обанкротившихся бирж бесследно исчезли

Финтех и Карты
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Coinjournal опубликовал отчет о количестве обанкротившихся криптобирж. Оказалось, что с 2014 по 2022 около 42% таких организаций исчезли без каких-либо следов или объяснения причин клиентам.
При этом за последние четыре года количество банкротов сильно выросло. Если в 2018 таких бирж было всего 23, то в 2019 этот показатель вырос на 252%, в 2020 — еще на 17%.
И только в прошлом году количество банкротов пошло на убыль. Но, судя по текущему состоянию отрасли и некоторым наиболее громким скандалам, статистика за 2022 год окажется еще более «впечатляющей».
Но что куда интереснее, так это причины, по которым биржи закрылись. 42% всех банкротов попросту исчезли без какого-либо следа. Они закрыли счета, свернули деятельность и испарились, не удосужившись хотя как-то объяснить ситуацию клиентам.
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Таких организаций набралось 134. Одним из примеров подобных «исчезновений» является ситуация вокруг CoinBene. В ноябре прошлого года пользователи этой биржи просто потеряли возможность войти на официальный сайт.
Еще около 9% — это откровенные скам-проекты. 5% закрылись в связи со взломом, 8% — из-за давления со стороны властей и 22% — в результате объяснимых и законных деловых причин.
Все это указывает на то, что даже серьезный и крупный проект, как, например, Three Arrows Capital или Terra, может рухнуть в кратчайшие сроки. И если криптовалюта уже взяла курс на долгосрочную интеграцию, ей еще предстоит полностью обелить свое имя.
Если хотите безопасно покупать, хранить и продавать криптовалюты, такие как Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum, Ethereum Classic, Litecoin и другие, лучшим вариантом станет CoinBase. Это крупнейшая в мире биржа криптовалют с более чем 35 миллионами пользователей в 100 странах мира.

Хочу работать с криптой

По материалам:
incrypted
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