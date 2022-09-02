За полгода Украина в 12 раз нарастила импорт горючего, — Минэкономики — Finance.ua
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За полгода Украина в 12 раз нарастила импорт горючего, — Минэкономики

Казна и Политика
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За полгода Украина в 12 раз нарастила импорт горючего, в частности, если в марте было импортировано 58,8 тыс. тонн бензина, дизельного топлива и сжиженного газа, то в августе — 709,5 тыс. тонн.
Об этом говорится в сообщении Министерства экономики.
«Если в марте мы завозили в среднем в сутки 827 тонн бензина и 1,4 тыс. тонн дизтоплива, то в августе — 4,2 тыс. и 16,9 тыс. тонн соответственно. На рынке видим постепенное накопление запасов нефтепродуктов благодаря постоянному росту объемов импорта. Именно поэтому сегодня нет ажиотажного спроса на горючее, на АЗС отсутствуют очереди, а цены не демонстрируют тенденции к стремительному росту. По прогнозам потребления в сентябре-декабре ежемесячно Украине нужно 500-550 тыс. тонн горючего .Мы импортируем большие объемы, что позволяет в полной мере обеспечивать потребности ВСУ, а также экстренных и коммунальных служб, аграриев, общественного транспорта», — сообщила первый вице-премьер-министр — министр экономики Юлия Свириденко.
Она отметила переориентацию импорта горючего в западном направлении, которая произошла после российского вторжения.
«Сегодня 95% импортированного бензина и 72% дизельного топлива мы получаем из стран ЕС. Лидеры поставок — Румыния, Литва, Словакия, Греция, Болгария и Польша. Так что достаточно быстро мы смогли кардинально изменить вектор импорта нефтепродуктов таким образом, чтобы получать его в достаточном количестве для покрытия всех наших потребностей», — заявила Свириденко.
По материалам:
Українські Новини
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