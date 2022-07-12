За полгода ГБР передало АРМА имущество более чем на 1,5 млрд гривен — Finance.ua

За полгода ГБР передало АРМА имущество более чем на 1,5 млрд гривен Сегодня 04:44 — Казна и Политика

За полгода ГБР передало АРМА имущество более чем на 1,5 млрд гривен

С начала активной фазы войны россии против Украины Государственное бюро расследований выявило и передало имущество более чем на 1,5 млрд гривен в управление Агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА).

Об этом сообщает Государственное бюро расследований в Telegram.

«Бывшая собственность, в том числе российских структур, уже приносит доходы для повышения обороноспособности государства», — говорится в сообщении.

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Как отмечается, на Украину будут работать активы группы компаний российской «Татнефти», ООО «Глуховский карьер кварцитов», ООО «Аэрок» и другие.

В частности, в АРМА передано:

206 объектов недвижимого имущества;

11 морских судов;

110 единиц транспортных средств;

24 единицы спецтехники.

В собственность государства ГБР вернула:

33 земельных участка;

корпоративные права и уставные капиталы 26 региональных операторов газораспределительных систем.

Также в АРМА передано 15 счетов компаний, в отношении которых продолжается расследование уголовных производств.

Доход государства от управления этими активами уже составил 9,2 млн грн.

Инфографика: ДБР

В целом с начала года сотрудники ГБР обнаружили российские доли в уставных капиталах украинских компаний стоимостью: 250 тыс. грн, 6,5 млн грн, а также 254 объекта жилой и 214 нежилой недвижимости, 255 земельных участков, 115 единиц автомобильного транспорта. Окончательная стоимость активов определяется специалистами АРМА. После завершения расследований суммы могут значительно возрасти.

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