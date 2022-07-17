За отказ в перевозке льготников в Украине увеличат штрафы: законопроект — Finance.ua
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За отказ в перевозке льготников в Украине увеличат штрафы: законопроект

Личные финансы
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На сайте Верховной Рады зарегистрирован законопроект № 7541, который устанавливает более высокие штрафы для перевозчиков.
Почему это актуально? Авторы законопроекта утверждают, что «некоторые административно-хозяйственные штрафы, применяемые за нарушение законодательства к автомобильным перевозчикам, не соответствуют реалиям настоящего и довольно невелики».
«Административно-хозяйственные штрафы на сегодняшний день не выполняют одну из своих основных функций, а именно — превентивную (предупреждение нарушения законодательства), из-за того, что потенциальные нарушители законодательства не воспринимают серьезно имеющиеся на сегодняшний день размеры штрафов», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.
Также в законопроекте говорится, что водители не только такси, но и автобуса смогут отказать в перевозке человека с признаками опьянения.

Что предлагают изменить

Народные депутаты предлагают пересмотреть штрафы для перевозчиков:
  • за безосновательный отказ от льготной перевозки пассажира — штраф 850 грн (было 170 грн);
  • за обустройство машины под такси без наличия лицензии — штраф 1700 грн (было 510 грн);
  • за стоянку автомобиля, который не обустроен как такси и не имеет лицензии, и посадку пассажиров на стоянке такси — штраф 1700 грн (было 510 грн);
  • за перевозку пассажиров и грузов иностранным перевозчикам без украинской лицензии — штраф 34 тыс. грн (было 17 тыс. грн);
  • за нарушение режимов труда и отдыха водителями штраф 3400 грн (было 340 грн);
  • за перевозку пассажиров на маршруте протяженностью более 500 километров одним водителем — штраф 5 100 грн (было 510 грн);
  • за управление авто на международных автомобильных перевозках без устройств регистрации режимов труда или отдыха (тахографов) или с выключенными устройствами — штраф 6800 грн (было 680 грн).
По материалам:
Інформатор Гроші
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