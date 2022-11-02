За октябрь хакерам удалось похитить криптовалют на $657 млн — Finance.ua

За октябрь хакерам удалось похитить криптовалют на $657 млн Сегодня 23:12 — Финтех и Карты

За октябрь хакерам удалось похитить криптовалют на $657 млн

В октябре хакеры воспользовались 44 уязвимостями в по меньшей мере 53 протоколах. Злоумышленникам удалось вывести цифровые активы на сумму свыше $657 млн.

Об этом сообщается в отчете аналитической компании Peckshield.

По данным экспертов, с начала года общий ущерб от хакерских атак на криптовалютные проекты составил около $3 млрд. Для сравнения, это вдвое больше, чем за весь прошлый год.

Хакеры воспользовались уязвимостью Profanity в криптовалютных кошельках, уязвимостями в смарт-контрактах и плохой архитектурой некоторых проектов. Одними из наиболее часто взламываемых стали межсетевые мосты. В частности, хакеры смогли украсть активы на сумму более $100 млн с моста в сети BNB Chain.

Зафиксированы и другие крупные взломы, например, торговая платформа Mango Market потеряла $114 млн. В то же время разработчикам удалось договориться со злоумышленниками — хакеры вернули $67 млн в обмен на оставшиеся средства и отсутствие преследования.

cryptomisto По материалам:

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