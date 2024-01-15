За неделю НБУ снизил чистую продажу валюты до $670 млн — Finance.ua
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За неделю НБУ снизил чистую продажу валюты до $670 млн

Валюта
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За неделю НБУ снизил чистую продажу валюты до $670 млн
За неделю НБУ снизил чистую продажу валюты до $670 млн
Чистая продажа долларов Национальным банком на этой неделе сократилась до $673,3 млн. На прошлой неделе украинцы приобрели $789,3 млн.
Об этом свидетельствуют данные на странице регуляторе.
В первой половине текущей недели покупка валюты клиентами банков снижалась с $266,4 в понедельник до $222,6 млн в среду.

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В результате, если НБУ в понедельник ослабил официальный курс на 12 копеек — до 38,1920 грн/$1, то во вторник уже на 3 копейки, а в среду началась тенденция к укреплению курса: сначала повысил его на 3 копейки, в четверг — на 20 копеек, а в пятницу — еще на 16 копеек, до 37,8386 грн/$1.
На наличном рынке за прошедшую неделю гривна также укрепилась почти на 40 копеек — примерно до 38,83 грн/$1.
Напомним, по итогам декабря чистая продажа НБУ выросла примерно до $3,57 млрд с $2,46 млрд в ноябре, $3,34 млрд — в октябре и $2,69 млрд — в сентябре.
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По материалам:
УНН
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