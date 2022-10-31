За неделю клиенты ПриватБанка открыли вкладов Капитал на 6,5 млн долларов — Finance.ua

За неделю клиенты ПриватБанка открыли вкладов Капитал на 6,5 млн долларов
За первую неделю клиенты ПриватБанка открыли 1700 новых вкладов Капитал.
Как сообщил член правления ПриватБанка по розничному бизнесу Дмитрий Мусиенко, украинцы уже открыли в банке таких вкладов на сумму почти 6,5 млн долларов США.
Открыть срочный вклад «Капитал» в ПриватБанке можно через Приват24 или отделение банка в долларах США сроком 6 или 12 месяцев.
Минимальная сумма вклада — 500 долларов, максимальная сумма одного вклада не ограничена.
После истечения срока вклада, сумма вклада и начисленные проценты автоматически конвертируются с долларов США в гривну по текущему официальному курсу НБУ и возвращаются на ту же карту, с которой был открыт вклад.
Справка Finance.ua:
- 21 октября ПриватБанк присоединился к инициативе Национального банка и ввел новый валютный вклад «Капитал»;
- для размещения средств на вкладе «Капитал» клиенты банка могут со своей гривневой карты покупать валюту без ограничений суммы по официальному курсу Национального банка;
- вклад должен дополнительно защищать гривневые сбережения клиентов при подорожании доллара.
Напомним, Finance.ua не так давно в деталях писал о новой инициативе от НБУ по такому виду депозитов.
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