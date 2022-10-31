За неделю клиенты ПриватБанка открыли вкладов Капитал на 6,5 млн долларов — Finance.ua

За неделю клиенты ПриватБанка открыли вкладов Капитал на 6,5 млн долларов Сегодня 11:44 — Кредит&Депозит

За неделю клиенты ПриватБанка открыли вкладов Капитал на 6,5 млн долларов, www.freepik.com

За первую неделю клиенты ПриватБанка открыли 1700 новых вкладов Капитал.



Как сообщил член правления ПриватБанк а по розничному бизнесу Дмитрий Мусиенко, украинцы уже открыли в банке таких вкладов на сумму почти 6,5 млн долларов США.

Открыть срочный вклад «Капитал» в ПриватБанке можно через Приват24 или отделение банка в долларах США сроком 6 или 12 месяцев.

Минимальная сумма вклада — 500 долларов, максимальная сумма одного вклада не ограничена.

После истечения срока вклада, сумма вклада и начисленные проценты автоматически конвертируются с долларов США в гривну по текущему официальному курсу НБУ и возвращаются на ту же карту, с которой был открыт вклад.

Справка Finance.ua:

21 октября ПриватБанк присоединился к инициативе Национального банка и ввел новый валютный вклад «Капитал»;

для размещения средств на вкладе «Капитал» клиенты банка могут со своей гривневой карты покупать валюту без ограничений суммы по официальному курсу Национального банка;



вклад должен дополнительно защищать гривневые сбережения клиентов при подорожании доллара.

Напомним, Finance.ua не так давно в деталях писал о новой инициативе от НБУ по такому виду депозитов.

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