За неделю инфраструктурные потери от войны возросли более чем на 5 млрд долларов — Finance.ua
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За неделю инфраструктурные потери от войны возросли более чем на 5 млрд долларов

Сегодня 09:33Казна и Политика
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За последнюю неделю потери, нанесенные в результате разрушения и повреждения инфраструктуры Украины в ходе войны, выросли более чем на 5 млрд долларов, или 15 млрд грн.
Об этом говорится в оценке KSE Institute в рамках проекта «россия заплатит».
Таким образом, на 1 апреля общая сумма убытков уже достигла более 68,2 млрд долларов или почти 2 трлн грн.
По оценкам Министерства развития общин и территорий, повреждены или разрушены 6 800 жилых домов. Согласно оценке KSE Institute, в общей сложности повреждено или уничтожено недвижимости площадью 26 млн кв. метров.
За неделю инфраструктурные потери от войны возросли более чем на 5 млрд долларов
Отмечается, что аналитики уточнили данные о количестве и объемах поврежденных медучреждений у Министерства здравоохранения, в результате чего уменьшили оценку относительно предыдущей.
Также за последнюю неделю не поступало обновленных совокупных данных по общей длине поврежденного железнодорожного полотна, а также поврежденному имуществу железнодорожных станций и вагонов.
По общим оценкам Минэкономики и KSE, общие потери экономики Украины в результате войны, учитывая как прямые потери, рассчитанные в этом проекте, так и косвенные потери (снижение ВВП, прекращение инвестиций, отток рабочей силы, дополнительные расходы на оборону и социальную поддержку и т.п.) колеблются от 564 до 600 миллиардов долларов.
По материалам: Економічна Правда
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