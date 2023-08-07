За неделю Фонд госимущества заработал 135 млн грн на приватизационных аукционах — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

За неделю Фонд госимущества заработал 135 млн грн на приватизационных аукционах

18
В первую неделю августа сумма победных ставок приватизационных аукционов Фонда госимущества составила 134,7 млн грн. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
По информации, в 13 аукционах приняли участие 108 участников, а благодаря конкуренции цена активов выросла в 2,4 раза от стартовой цены.
На этой неделе в спросе в основном была приватизация недвижимости. Среди активов — нежилые здания в Полтавской, Николаевской, Ровенской, Тернопольской, Львовской и Житомирской областях, админздания в Закарпатье и Львовской области.
Также новых владельцев нашли имущественные комплексы Черниговского ремонтного завода и Полтавского комбината хлебопродуктов. Самым дорогим лотом на этой неделе стал Новоселковский спиртзавод, цена которого при конкуренции 5 участников выросла в три раза — с 30 до 90 млн грн.
Место для вашей рекламы
Аукционом с наибольшим количеством участников на этой неделе стал аукцион приватизации здания семенной инспекции в Закарпатской области, стоимость которого при конкуренции 24 участников выросла в 93 раза — с 16 тыс. грн до 1,5 млн грн.
Торги с наибольшим ростом на этой неделе состоялись в Тернопольской области, где при участии 6 участников стоимость помещения первого этажа здания выросла в 8,7 тыс. раз с 402 до 3,5 млн грн.
За 7 месяцев 2023 года в госбюджет удалось привлечь почти 2,1 млрд гривен — это рекордный показатель за последние 10 лет.
По материалам:
УНН
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.