За неделю Фонд госимущества заработал 135 млн грн на приватизационных аукционах — Finance.ua

За неделю Фонд госимущества заработал 135 млн грн на приватизационных аукционах Сегодня 21:34

В первую неделю августа сумма победных ставок приватизационных аукционов Фонда госимущества составила 134,7 млн грн. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По информации, в 13 аукционах приняли участие 108 участников, а благодаря конкуренции цена активов выросла в 2,4 раза от стартовой цены.

На этой неделе в спросе в основном была приватизация недвижимости. Среди активов — нежилые здания в Полтавской, Николаевской, Ровенской, Тернопольской, Львовской и Житомирской областях, админздания в Закарпатье и Львовской области.

Также новых владельцев нашли имущественные комплексы Черниговского ремонтного завода и Полтавского комбината хлебопродуктов. Самым дорогим лотом на этой неделе стал Новоселковский спиртзавод, цена которого при конкуренции 5 участников выросла в три раза — с 30 до 90 млн грн.

Аукционом с наибольшим количеством участников на этой неделе стал аукцион приватизации здания семенной инспекции в Закарпатской области, стоимость которого при конкуренции 24 участников выросла в 93 раза — с 16 тыс. грн до 1,5 млн грн.

Торги с наибольшим ростом на этой неделе состоялись в Тернопольской области, где при участии 6 участников стоимость помещения первого этажа здания выросла в 8,7 тыс. раз с 402 до 3,5 млн грн.

За 7 месяцев 2023 года в госбюджет удалось привлечь почти 2,1 млрд гривен — это рекордный показатель за последние 10 лет.

УНН По материалам:

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