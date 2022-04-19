За неделю бизнесмены получили льготных кредитов почти на 2,8 миллиарда — Finance.ua

За неделю бизнесмены получили льготных кредитов почти на 2,8 миллиарда
За неделю с 11 по 17 апреля в рамках государственной программы «Доступные кредиты 5-7-9%» выдано 735 льготных ссуд на общую сумму 2,77 миллиарда гривен.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.
«За прошлую неделю в рамках программы „Доступные кредиты 5-7-9%“ выдано 735 льготных кредитов на общую сумму 2,77 млрд грн. Итого с момента старта программы субъекты предпринимательства по состоянию на 18 апреля получили от банков 36 948 кредитов на общую сумму 96,3 млрд грн», — говорится в сообщении.
В министерстве напомнили, что для поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей в целях обеспечения посевной кампании, а также для поддержки и активизации предпринимательской деятельности в период действия военного положения в программу «Доступные кредиты 5-7-9%» внесены изменения.
Они предусматривают существенные упрощения для кредитования, в частности возможность получения льготных кредитов под 0% годовых с гарантией от Правительства Украины на уровне 80%.
Кстати, портал Finance.ua проанализировал кредитные предложения большинства украинских банков. Лучшие мы отобрали в специальном сервисе.