За неделю бизнесмены получили льготных кредитов почти на 2,8 миллиарда — Finance.ua

За неделю бизнесмены получили льготных кредитов почти на 2,8 миллиарда

За неделю бизнесмены получили льготных кредитов почти на 2,8 миллиарда

За неделю с 11 по 17 апреля в рамках государственной программы «Доступные кредиты 5-7-9%» выдано 735 льготных ссуд на общую сумму 2,77 миллиарда гривен.

Об этом сообщает пресс- служба Министерства финансов.

«За прошлую неделю в рамках программы „Доступные кредиты 5-7-9%“ выдано 735 льготных кредитов на общую сумму 2,77 млрд грн. Итого с момента старта программы субъекты предпринимательства по состоянию на 18 апреля получили от банков 36 948 кредитов на общую сумму 96,3 млрд грн», — говорится в сообщении.

В министерстве напомнили, что для поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей в целях обеспечения посевной кампании, а также для поддержки и активизации предпринимательской деятельности в период действия военного положения в программу «Доступные кредиты 5-7-9%» внесены изменения.

Они предусматривают существенные упрощения для кредитования, в частности возможность получения льготных кредитов под 0% годовых с гарантией от Правительства Украины на уровне 80%.

Кстати, портал Finance.ua проанализировал кредитные предложения большинства украинских банков. Лучшие мы отобрали в специальном сервисе.

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