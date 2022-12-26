За нарушение графиков отключения электроэнергии будут отвечать персонально руководители ОСР — Finance.ua

За нарушение графиков отключения электроэнергии будут отвечать персонально руководители ОСР Сегодня 15:13 — Энергетика

По инициативе Минэнерго прошли проверки операторов систем распределения на предмет соблюдения очередности отключений электроэнергии и предоставления услуг потребителям.

Об этом сообщило Минэнерго.

«На сегодняшний день из-за разрушений и аварий в результате постоянных российских атак украинская электроэнергетика не может удовлетворить потребности всех потребителей. Есть как дефицит генерации, так и ограниченность пропускной способности магистральных сетей», — подчеркнул министр энергетики Герман Галущенко.

По словам главы Госэнергонадзора Руслана Слободяна, длительное время, в частности, по южному региону было сетевое ограничение 600 МВт, что примерно равно лимиту потребления одной-двух областей.

В то же время для справедливого обеспечения электроэнергией операторы систем распределения должны соблюдать следующие приоритеты:

1. критическая инфраструктура, в частности объекты водо-, теплоснабжения и больницы,

2. объекты военно-промышленного комплекса, работающие на оборону государства

3. бизнес, производящий критически важные товары и продукты. Например, хлебопекарни и молокозаводы,

4. жилой сектор.

Минэнерго, НКРЭКУ, Госэнергонадзор получают многочисленные обращения от граждан по поводу нестабильного и периодического электроснабжения или его отсутствия.

Так, по результатам проведенных Госэнергонадзором проверок были выявлены нарушения со стороны ОСР по всем регионам Украины. По состоянию на сегодняшний день больше всего таких нарушений зафиксировано в Волынской, Киевской, Полтавской, Николаевской, Одесской областях и г. Киеве. Меньше всего нарушений в настоящее время выявлено в Ивано-Франковской, Кировоградской и Ровенской областях. Также НКРЭКУ зафиксировано несоблюдение требований по обслуживанию потребителей колл-центрами в 10 операторах систем распределения.

Комиссия по многочисленным обращениям потребителей относительно неравномерных и несправедливых графиков отключения электроэнергии и ненадлежащего информирования о перерывах в электроснабжении начала проверки 12 ОСР: в Винницкой, Волынской, Закарпатской, Киевской, Львовской, Одесской, Тернопольской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой в Киеве.

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