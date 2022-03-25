В то же время он отметил, что сейчас экономика страны испытывает большой шок, и, по разным оценкам, за месяц экономика потеряла от 35 до 60%.
Однако говорить об общих потерях экономики пока рано, поскольку все будет зависеть от того, как военная ситуация будет развиваться в дальнейшем.
«Но важно не то, насколько она (экономика. — Ред.) пострадала, а то, что мы будем делать, чтобы ее восстановить», — заметил Шурма.
Он отметил, что экспорт — это важнейшая составляющая экономики, обеспечивающая приток валюты. И в нашей стране есть три основных компонента экспорта: металлургия, аграрная отрасль и ІТ-отрасль. Поэтому правительство будет и дальше делать все возможное, чтобы обеспечить этим отраслям надлежащие условия.