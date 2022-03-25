За месяц Украине удалось привлечь около $4 миллиардов от международных партнеров — ОП — Finance.ua
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За месяц Украине удалось привлечь около $4 миллиардов от международных партнеров — ОП

Сегодня 12:37Казна и Политика
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За месяц Украине удалось привлечь около $4 миллиардов от международных партнеров — ОПЗа месяц Украине удалось привлечь около $4 миллиардов от международных партнеров — ОП
Украине за месяц удалось привлечь около 4 млрд долларов от международных партнеров.
Об этом сказал заместитель руководителя Офиса Президента Ростислав Шурма в эфире телемарафона, отвечая на вопрос, сколько средств Украине удалось привлечь за последний месяц.
"Речь идет о цифрах, близких к 4 млрд долларов",- сказал Шурма.
В то же время он отметил, что сейчас экономика страны испытывает большой шок, и, по разным оценкам, за месяц экономика потеряла от 35 до 60%.
Однако говорить об общих потерях экономики пока рано, поскольку все будет зависеть от того, как военная ситуация будет развиваться в дальнейшем.
«Но важно не то, насколько она (экономика. — Ред.) пострадала, а то, что мы будем делать, чтобы ее восстановить», — заметил Шурма.
Он отметил, что экспорт — это важнейшая составляющая экономики, обеспечивающая приток валюты. И в нашей стране есть три основных компонента экспорта: металлургия, аграрная отрасль и ІТ-отрасль. Поэтому правительство будет и дальше делать все возможное, чтобы обеспечить этим отраслям надлежащие условия.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Укрінформ
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