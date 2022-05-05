За месяц с рынка ушли 18 небанковских учреждений — Finance.ua

За месяц с рынка ушли 18 небанковских учреждений

За месяц с рынка ушли 18 небанковских учреждений

Количество участников небанковского финансового рынка в апреле уменьшилось до 1664 (по состоянию на 30 апреля) с 1682 (по состоянию на 31 марта).

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

При этом количество банков по состоянию на 30 апреля не изменилось и составляет 69.

«В течение апреля Национальный банк не регистрировал новых участников рынка небанковских финансовых услуг. В тоже время из реестров принудительно исключены 18 кредитных союзов», — говорится в сообщении.

По состоянию на 30 апреля на небанковском рынке работали 132 страховщика non-life (по сравнению с предыдущим месяцем количество не изменилось) и 13 life-страховщиков (количество не изменилось), 197 ломбардов (количество не изменилось), 187 кредитных союзов (было 205) лизинговых компаний (количество не изменилось), 894 финансовые компании (количество не изменилось), 64 страховых брокера (количество не изменилось) и 67 коллекторских компаний (количество не изменилось), говорят в НБУ.

Также на рынке признаны 24 банковские группы и 23 небанковские финансовые группы (в апреле было прекращено признание небанковской финансовой группы «АВЕРС»).

«На платежном рынке действует 37 национальных платежных систем (в марте было 38), учитывая государственные, и 16 международных платежных систем. В апреле была отменена регистрация внутрибанковской платежной системы Unite Express, созданной резидентами», — добавили в регуляторе.

В апреле в НБУ поступило 23 запроса от участников рынка на регистрационные и лицензионные действия. Количество запросов относительно финансовых компаний, ломбардов и лизингодателей составило 8. Количество запросов по кредитным учреждениям (банки и кредитные союзы) — 7, страховщикам — 8.

Инфографика: НБУ_

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