За март украинский экспорт сократился почти на 60% - Госстат — Finance.ua

За март украинский экспорт сократился почти на 60% - Госстат

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В марте 2022 г. украинский экспорт сократился на 57,9% по сравнению с февралем, а импорт — на 75,8%.

Как передает Укринформ, об этом сообщает Госслужба статистики

«В марте 2022 г. по сравнению с февралем 2022 г. сезонно скорректированные объемы экспорта сократились на 57,9%, а импорта — на 75,8%. Сезонно скорректированное сальдо внешней торговли в марте 2022 г. было положительным и составило 819,4 млн долл. США», — говорится в сообщении.

В феврале 2022 года, напомнили в Госстате, сальдо было отрицательным — (минус) 969,0 млн долл. США.

В первом квартале 2022 года экспорт товаров из Украины составил 14 100,7 млн ​​долл. США, или 102,9% по сравнению с первым кварталом прошлого года, импорт — 14 132,3 млн долл., или 94,4%. Отрицательное сальдо составило 31,6 млн долл. (в январе-марте 2021 года также отрицательное — 1271,6 млн долл.).

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