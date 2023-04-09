За март украинцы приобрели более 4,5 тысячи новых авто — Finance.ua
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За март украинцы приобрели более 4,5 тысячи новых авто

Технологии&Авто
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За март украинцы приобрели более 4,5 тысячи новых авто
За март украинцы приобрели более 4,5 тысячи новых авто
Как сообщает «Укравтопром», в марте украинцы приобрели и зарегистрировали 4511 новых легковых авто, что в 8 раз больше, чем в прошлом году, сообщает Укравтопром. Но это произошло из-за чрезвычайно низкой базы сравнения.
По отношению к предыдущему месяцу потребительская активность на авторынке выросла на 21%.
Наибольшее количество покупателей в прошлом месяце привлекла японская марка Toyota. Мартовский показатель Toyota — 648 регистраций.
Второй по количеству полученных номеров (438 шт.) была Renault.
Volkswagen закончил месяц с показателем 432 проданных авто, что позволило занять ему третье место рейтинга. На четвертом месте BMW с результатом 355 ед. Замыкает ТОП-5 марта Skoda — 346 авто.
Бестселлером первого месяца весны на украинском рынке новых легковушек стал кроссовер RENAULT Duster, который выбрали 414 покупателей.
Всего в І кв. В 2023 года в Украине было зарегистрировано 11,2 тыс. новых легковых автомобилей, почти столько же, как и в прошлом.
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По материалам:
Finance.ua
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