За криптовалюту можно забронировать номер в 230 странах мира — Finance.ua
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За криптовалюту можно забронировать номер в 230 странах мира

Сегодня 07:15Финтех и Карты
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За криптовалюту можно забронировать номер в 230 странах мираЗа криптовалюту можно забронировать номер в 230 странах мира
Стало известно об интеграции Travala.com с криптосетью 1INCH, что позволит владельцам токенов 1INCH бронировать более 2,2 миллионов гостиниц, забронировать авиабилеты в 600 авиакомпаниях и заказать более 400 тысяч различных сервисов в 230 странах мира. В некоторых случаях владельцам токенов будет предоставлена скидка 40%.
«Массовое внедрение продуктов и решений 1INCH всегда стоит на повестке дня, — заявил Сергей Кунц, соучредитель 1inch Network. — И интеграция с Travala.com является важным шагом в этом направлении, поскольку она создает новые возможности для токена 1INCH».
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«Мы очень рады сотрудничать с 1inch Network, ведь это способствует росту криптосообщества и дает новый вариант использования 1INCH», — добавил Хуан Отеро, генеральный директор Travala.com. — Команда поразила меня видением своего бизнеса, и я не сомневаюсь, что у команды блестящее будущее".
Travala.com основана в 2017 году и в настоящее время поддерживается криптогигантом Binance. Сайт является ведущим сервисом бронирования путешествий с поддержкой криптовалюты.

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По материалам: noworries
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