За год украинцы приобрели 37,9 тыс. новых авто: самый популярный автомобиль — Finance.ua
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За год украинцы приобрели 37,9 тыс. новых авто: самый популярный автомобиль

Технологии&Авто
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В 2022 году в Украине было зарегистрировано 37,9 тыс. новых легковых автомобилей.
Об этом сообщает Укравтопром.
Таким образом, по отношению к 2021 году, рынок новых авто сократился на 63% — достигнув самого низкого уровня с начала века.
По итогам года первое место рейтинга марок на рынке новых легковых авто заняла Toyota с результатом 6914 зарегистрированных авто (на 55% меньше, чем в прошлом).
На втором месте — Renault, продажи автомобилей которой уменьшились на 71% — до 3975 шт.
Третий результат у Skoda — 2829 шт. (-54% от 2021 г.) 4 место украинцы отдали Hyundai, приобретя 2285 авто этой марки (-52%). Замыкает лидерскую пятерку Volkswagen — 2274 авто (-45%).
Также в ТОП-10 рынка 2022 попали: BMW — 1726 шт. (-41%); Mercedes-Benz — 1669 шт. (-44%); Mitsubishi — 1655 шт. (-61%); Chery — 1631 шт. (-65%); Kia — 1167 шт. (-87%).
Бестселлером года стал автомобиль Toyota RAV4 с показателем 2525 регистраций.
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По материалам:
Finance.ua
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