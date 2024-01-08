За год показатели инфляции в Украине снизились в пять раз — Пышный — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

За год показатели инфляции в Украине снизились в пять раз — Пышный

Казна и Политика
33
«В начале года инфляция — 26%, прогноз экономического роста — 0%, колоссальная неопределенность, рекордная учетная ставка. Завершили год с ростом на уровне 5%, инфляцией — на уровне 5%».
Об этом заявил глава Национального банка Украины Андрей Пышный в интервью каналу «Мы — Украина».
Он также напомнил, что НБУ в прошлом году, благодаря макроэкономической стабильности, начал процесс снижения учетной ставки. В то же время, в этом году сохраняются те же риски для экономики, которые были и в 2023 году.
«Остаются риски ритмичности поступления международной финансовой помощи, риски для публичных финансов, ведь Украина финансирует огромный бюджет войны», — отметил Пышный.
По его словам, полученные по итогам года экономические результаты свидетельствуют о том, что Украина адаптируется к ситуации, удерживая курс доллара и держа золотовалютные резервы на высоком уровне.
Как сообщалось, международные резервы Украины по состоянию на 1 января 2024 года составили 40,5 млрд долл. США, таким образом, за 2023 год вырос на 42%.
Ранее сообщалось, что НБУ в конце октября 2023 года улучшил прогноз роста ВВП Украины с 2,9% до 4,9% в 2023 году, а в 2024 году — с 3,5% до 3,6%, ухудшив его на 2025 год с 6,8% до 6%.
Правительство при утверждении проекта госбюджета ко второму чтению в начале ноября улучшило оценку роста ВВП в 2023 году с 2,8% до 5%, но ухудшило ее на 2024 год с 5% до 4,6%.

Бесплатная валютная рассылка Finance.ua 🤑

По материалам:
НВ
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.