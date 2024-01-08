За год показатели инфляции в Украине снизились в пять раз — Пышный Сегодня 21:00 — Казна и Политика

«В начале года инфляция — 26%, прогноз экономического роста — 0%, колоссальная неопределенность, рекордная учетная ставка. Завершили год с ростом на уровне 5%, инфляцией — на уровне 5%».

Об этом заявил глава Национального банка Украины Андрей Пышный в интервью каналу «Мы — Украина».

Он также напомнил, что НБУ в прошлом году, благодаря макроэкономической стабильности, начал процесс снижения учетной ставки. В то же время, в этом году сохраняются те же риски для экономики, которые были и в 2023 году.

«Остаются риски ритмичности поступления международной финансовой помощи, риски для публичных финансов, ведь Украина финансирует огромный бюджет войны», — отметил Пышный.

По его словам, полученные по итогам года экономические результаты свидетельствуют о том, что Украина адаптируется к ситуации, удерживая курс доллара и держа золотовалютные резервы на высоком уровне.

Как сообщалось, международные резервы Украины по состоянию на 1 января 2024 года составили 40,5 млрд долл. США, таким образом, за 2023 год вырос на 42%.

Ранее сообщалось, что НБУ в конце октября 2023 года улучшил прогноз роста ВВП Украины с 2,9% до 4,9% в 2023 году, а в 2024 году — с 3,5% до 3,6%, ухудшив его на 2025 год с 6,8% до 6%.

Правительство при утверждении проекта госбюджета ко второму чтению в начале ноября улучшило оценку роста ВВП в 2023 году с 2,8% до 5%, но ухудшило ее на 2024 год с 5% до 4,6%.

НВ По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.